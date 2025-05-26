Çeşme'de Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çeşme'de Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor

26.05.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme, Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist bekliyor. Otel dolulukları %100'e ulaşacak.

Çeşme, bayramda 1 milyon kişi bekliyor

İZMİR - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 40'a yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulacağı tahmin ediliyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da, "Şu anda yüzde 40'lar seviyesinde bir doluluk var. Bayramlar her sene standarttır hem Alaçatı hem de Çeşme tamamen dolmasını bekliyoruz" dedi.

Ünlü tatil merkezi Çeşme, Kurban Bayramı'nda yine binlerce tatilciyi ağırlayacak. Çeşme ve Alaçatı'daki otellerde bayram rezervasyonları yüzde 40'ları geçti. Bayramda da bu doluluğun yüzde 100'e ulaşması beklenirken, 1 milyon kişinin kente gelmesi bekleniyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da Kurban Bayramı'nda Çeşme ve Alaçatı'nın tamamen dolacağını ifade etti. Bayram öncesi ve sonrası hakkında açıklamalarda bulunan Ünsal, "Şu anda dolulukta yüzde 40'lık bir durumdayız. Bayramlar her sene standarttır. Hem Alaçatı hem de Çeşme'nin tamamen dolmasını bekliyoruz. Son birkaç yıldır sezonun açılışı temmuz ayını bulabiliyor. Özellikle geçen sene Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan dolayı ağırlıklı biliyorsunuz gurbetçiler de bölgemizi tercih ettiği için biraz gecikme olmuştu. Ama bu sene daha erken başlayacağına inanıyorum. Okulların kapanmasıyla beraber Haziran ortası gibi de sezon tam anlamıyla açılır ve yavaş yavaş tesisler de dolmaya başlar.

"Erken rezervasyonlar var"

Pandemi sonrasında rezervasyonların son dakikaya bırakıldığını fakat bu sezon bu durumun değiştiğini vurgulayan Ünsal, "Bu sene görüyoruz ki erken rezervasyonlar da var. Hem de ciddi bir şekilde. Geçen yıl ekonomik şartlardan dolayı fiyat değişikliğine adaptasyon da biraz sorun vardı. Bu sene öyle bir problem de yok. Fiyatlar da oturmuş vaziyette. Güzel bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Sezon zaten dediğim gibi iyi geçecek ama bununla beraber biz sezon dışı dönemi hareketlendirmek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız etkinlikleri bu sene büyüterek devam ettiriyoruz. Bu da konaklamalara ve bölgedeki tesislere ciddi bir hareket oluşturuyor" dedi.

"Çeşme'ye algı yapılıyor"

Çeşme'ye algı yapıldığını ifade eden Ünsal, "Bir de son günlerde her yıl sezon başında olduğu gibi pahalılık algısıyla alakalı bir takım çalışmalar var. Neden olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum bir türlü ama çok basitçe kontrol edilebilir aslında. Herhangi bir online rezervasyon sitesine girdiğinizde ve her bütçeye uygun tesis olduğunu çok rahatlıkla görebilirler. Ama orada biraz böyle kelime oyunlarıyla, dört günlük tatilin bedelini sanki tek gecelikmiş gibi göstermek ya da çok pahalı bir restoranın, pahalı bir ürününü sanki bütün her yerde aynı fiyat politikası uygulanıyormuş gibi göstermek çok hakkaniyetli değil. O nedenle misafirlerimizi her zaman en rahat, en konforlu, bütçelerine uygun şekilde misafir edebileceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda da biz turizmciler burada yardıma her zaman hazırız" diye konuştu.

"Gerçeği yansıtmayan fiyatlar konuşuluyor"

İyi bir sezon beklediklerini dile getiren Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Burada 2 bin 2 bin 500 TL'den başlayan otel fiyatları var. Kurban Bayramı'nda da 3 bin 500, 4 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar olacak. Gerçeği yansıtmayan fiyatlarla sanki insanlar Çeşme'ye ve Alaçatı'ya gelemsin gibi algı yapılıyor. 5 yıldızlı otelleri bu fiyatlara katmıyorum ben pansiyon ve butik otelleri söylüyorum. İyi bir sezon geçecek diye umuyorum. Tabii ki burada Çeşme'de kısa bir dönem var. Okulların kapanmasıyla beraber daha da hareketleneceğiz. Ama bunu da gördük ki şimdi hafta sonları etkinlikler de yapılıyor. Bunlar her zaman bölgemize artı değer katıyor. Kurban Bayramı'nda da yaklaşık 5 günlük tatil olacak. Biz esnaflarımız, butik otellerimiz, pansiyonlarımız, bütün bölgemiz bayramda hazırız. Herkesi bekliyoruz. Güler yüzümüzle de misafirlerimizi ağırlayacağız ve memnuniyetle de göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Alaçatı, Ekonomi, Turizm, turist, Genel, Yaşam, Tatil, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Genel Çeşme'de Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti

19:51
Moskova’da kritik temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Moskova'da kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
00:53
Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı 5 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı
00:41
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı’da kaldırdı
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı
00:39
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
00:28
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 19:59:27. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.