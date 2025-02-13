CHP'li Esenyurt Belediyesi Deprem Yardımlarını Depoda Çürüttü

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Deprem yardımları 2 yıl sonra depodan çıktı

CHP'li belediye deprem yardımlarını depoda çürütmüş

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürütmüşler.

Ahmet Özer'in PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasından sonra yerine atanan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un, belediyedeki yolsuzlukları araştırmaya başlaması birçok skandalı gün yüzüne çıkardı. CHP'li yönetimin Kahramanmaraş Merkezli, 11 ili etkileyen depremde yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardımlar, zamanla kullanılamaz hale geldi.

Depremzedeler için yaptırılan konteyner mutfak da gönderilmemiş

Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi. Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.