'Çiçek Doktoru' Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı - Son Dakika
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Genel

'Çiçek Doktoru' Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı

Ankara'da 'Çiçek Doktoru' olarak bilinen Ümit Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı. Arslan, Aronya fidanını babalara özel olarak Antalya'dan getirdiklerini belirterek, bu tür organizasyonları devam ettireceğini ifade etti. Vatandaşlar da fidanları alarak kız çocuklarına iyi bakmayı ve fidanları büyüterek meyvelerini yemeyi planladıklarını dile getirdi.

13.06.2024 14:09
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'Çiçek Doktoru' Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı

ANKARA - Ankara'da bir vatandaş, 16 Haziran Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı.

Sosyal medyada 'Çiçek Doktoru' olarak bilinen Ümit Arslan, Çankaya ilçesinde Kuğulu Park'ta bulunan ve yoldan geçen vatandaşlara 16 Haziran Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı. Arslan, Aronya fidanını babalara özel olarak Antalya'dan getirdiklerini belirterek, "Aronya fidanını babalarla çok özdeşleştiriyorum ben. Baba bir evin nasıl direğiyse, geçim kaynağını sağlıyor, bütün dertleriyle ilgileniyorsa Aronya fidanı da aslında çok güçlü bir bitki. Sağlık alanında da güçlü bitki. Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de çiçek dağıtmıştık. Tanımadığım insanlara bir şeyler vermeyi, onları mutlu etmeyi, onlarla bir araya gelmeyi çok seviyorum. Bu anlamda da çok kıymetli benim için" dedi.

Arslan, özel günlerde bu organizasyonları devam ettireceğini ifade etti.

"Kız çocuklarımıza iyi bakalım"

Aronya fidanı alan Murat Şaşmaz, eşinin fidana bakacağını belirterek, "İki kız çocuğum var. Bir baba için kız daha farklı oluyor. Kız çocuklarımıza iyi bakalım. Okutalım onları" diye konuştu.

"Bu ağacı da büyüteceğiz, meyvesini yiyeceğiz"

Fidan alan Abdullah Tepel ise "bir fidan bir baba demek" ifadesini kullanarak, "İnşallah bunu büyüteceğiz. Çocuklarımızı yetiştirdik, meyvesini alıyoruz. Sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar. Bu ağacı da büyüteceğiz, meyvesini yiyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Çiçek Doktoru' Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Çiçek Doktoru' Arslan, Babalar Günü sebebiyle vatandaşlara 'Aronya Fidanı' dağıttı - Son Dakika
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