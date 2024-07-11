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Çiftler düğünlerde 'ordövr menüye' yöneliyor

İşletmeci Ömür Eren: "Maliyetler fazla olunca çiftler kişi sayısını düşürüp ordövr menülere daha çok yöneliyor"

"Bizim sektörümüzde üst limit yok ama düğün fiyatlarımız 40 bin TL'den başlıyor"

KAYSERİ - Kayseri'de düğün salonu işletmeciliği yapan Ömür Eren, düğün fiyatlarının 40 bin TL'den başladığını söyleyerek, "Maliyetler fazla olunca çiftler kişi sayısını düşürüp ordövr menülere daha çok yöneliyor" dedi.

Mevcut durumda çiftlerin nasıl bir düğün istediklerine karar vermeleri gerektiğini söyleyen Ömür Eren, "Aslında fiyatlar şu şekilde oluyor, bizim sektörümüzde işletmelerde bulunan salon sayıları ve kapasiteleri bu fiyatlandırmalar açısından çok önemlidir. Çiftlerimizin isteğine göre, kişi sayısına göre ve ayırdıkları bütçeye göre planlamalar yapılmaktadır işletmelerde. Bizim işletmelerimizde emsallerimizin arasında şu anda 40 bin TL'den fiyatlar başlıyor. Şu anda mevcutta 2024 yılında çiftlerimizin aslında bir karar vermeleri lazım. Davet sayıları, davet ettikleri misafir sayılarına göre ve menülere göre işte ordövr tabağı dediğimiz kişi başı tabağımız, yemekli programlar, spesiyal menüler, normal standart tabir edilen kuru yemişli düğünlerde menüleri belirli bir ücret karşılığında artırabiliyoruz" dedi.

Ömür Eren, maliyetlerden kaynaklı olarak çiftlerin kişi sayısını minimum tutarak ordövr menülere yöneldiğini söyleyerek, "Şu anda 2024 yılında maliyetlerin artışı sadece düğün salonlarında olmadığı için gelinlik olsun, mobilya olsun, ev düzeni olsun bunlar da ciddi maliyet tuttuğu için çiftlerimizin 2024 yılında yöneldikleri menüler aslında bütçelerine göre oluyor. Fakat en çok tercih edilen şu anda 'kişi sayısını minimum tutup bir ordövr tabaklı program yapabilir miyim?' şeklinde oluyor. En güzel günüm 3-4 saatlik bir program içerisinde en iyi nasıl geçer şeklinde davranıyorlar. Bizim sektörümüzde üst limit yoktur ama emsallerimizin arasında bir yemekli program yapıldığı zaman, misafirlerimiz menüde kırmızı et isterse bu kişi sayısına bağlı olarak ve kişi başı bazında değerlendirdiğimizde 400 ile 500 TL gibi ücretlendiriliyor" ifadelerini kullandı.