'Çilek Abla' köy okulu öğrencilerini baharla süslenmiş çileklerle buluşturdu - Son Dakika
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'Çilek Abla' köy okulu öğrencilerini baharla süslenmiş çileklerle buluşturdu

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Zeynep Taşdemir, çilek tatmamış çocukları çilekle buluşturarak onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Kocaeli'den Ağrı'ya gelen Taşdemir ve arkadaşları, köy okulu öğrencilerine çilek tattırdı, etkinlik düzenledi ve hediyeler verdi. Taşdemir, çocukların mutluluğunu görmekten ve projenin devam etmesinden mutlu olduğunu belirtti.

29.04.2024 15:10
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'Çilek Abla' köy okulu öğrencilerini baharla süslenmiş çileklerle buluşturdu

AĞRI - Daha önce hiç çilek tatmamış çocukları çilekle buluşturduğu için "Çilek Abla" lakabıyla tanınan Zeynep Taşdemir, Kocaeli'den Ağrı'ya iyilik köprüsü kurarak onlarca çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı.

Köy okulu öğrencilerine yardım etmek amacıyla geçen yıl Ağrı'ya gelen ve burada gittikleri bir köy okulunda okuyan öğrencilerin daha önce hiç çilek yemediklerine şahit olan Zeynep Taşdemir, hem öğrencilere çilek tattırmak hem de onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak için arkadaşlarıyla beraber Kocaeli'den Ağrı'ya doğru yola çıktı. Ağrı merkeze bağlı Doğutepe köyüne doğru yola çıkan gönüllüler, kasalar dolusu çileklerle çocuklara ulaştı. Çocukların kahkahalarının havada uçuştuğu etkinlikte pastalar kesildi, oyunlar oynanıp müzisyenler eşliğinde şarkılar söylendi. Etkinliğin sonunda çeşitli hediyeler alan öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

Bütün çabasının çocuklara çileği tattırmak ve onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak olduğunu söyleyen Zeynep Taşdemir, "Kocaeli'de yaşıyorum. Bugün buraya tekrar gelmemin nedeni çocukluktan hayalim olan ve geçen sene de katılım sağladığım köy okulunda çocukların hiç çilek yemediğini ya da pastaların içerisindeki çilekler için kavga ettiklerine şahit oldum. Bugün de bu hikaye ile tekrar buraya adım attım. Böyle büyük bir şenlik düzenlemek istedim. Bugün gelen misafirlerimin çoğu benim gibi Kocaeli'den, farklı şehirlerden gelen iyilik dostlarımızdı. ve onlar da çocukların bire bir gözündeki ışıltıya şahitlik ettiler. Onların çocuklarıyla kendi çocukları kaynaştı. Böyle bir projede olduğum için ve yanımda destekçim oldukları için çok mutluyum. Bundan önce sosyal sorumluluk projelerinde de bulundular. Kitap çıkarttım bu alanda ve bu kitabı çıkarttığım zaman nasıl bir destek aldıysam şu anda da aynı destek devam ediyor. Bunlar her zaman benim içimi kıpır kıpır eder ve çocuklarınla mutluluğuna, o çilek abla demelerine şahit oluşum beni çok mutlu ediyor. Bunların da devamlılığı olması adına istiyorum, devam etsin her zaman farklı şehirlerde farklı yerlerde bu tarz etkinlikler olsun ve çocukların mutluluğuna orada şahitlik edelim. Bugün burada farklı keyifler yaptık, gelenekler köy şenliği gibi oldu aslında. Köydeki o güzel geçmişe dayalı oyunlar, şarkılar, türküler; müzisyen arkadaşlarımızla çocuklarla beraber söyledik ve bu çok güzel bir şeye şahitlik etti. Çocuklar gelip 'Abla ilk defa işte bu tarz şeylerle karşılaştık, ilk defa dron gördük' diyen çocuklar oldu, bu beni çok mutlu etti. Bugün buraya gelen iyilik dostlarımızdan kimisi kadın girişimcilerdi ve bunlar kurabiyeler yapıp gelenler oldu, çilek sepetiyle gelenler oldu, oyuncaklarla gelen gelenler oldu ve bu beni çok mutlu etti. Hayalimdeki projeyi kendim yaptım ama beni yalnız bırakmayarak buraya gelip kendi çocuklarıyla okuldaki çocuklarla oynamalarına şahitlik etmek ekstra beni mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kocaeli, İyilik, Ağrı, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Çilek Abla' köy okulu öğrencilerini baharla süslenmiş çileklerle buluşturdu - Son Dakika

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