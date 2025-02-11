Çinli Çiftten Hava Kirliliğine Dikkat Çeken Tur - Son Dakika
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Genel

Çinli Çiftten Hava Kirliliğine Dikkat Çeken Tur

Çinli çift, elektrikli araçlarıyla Yüksekova'ya gelerek hava kirliliğine dikkat çekti.

11.02.2025 19:51
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Hava kirliliğine dikkat çekmek isteyen Çinli çift elektrikli araçlarıyla Yüksekova'ya geldi

HAKKARİ – Elektrikli otomobilleriyle dünya turuna çıkan Çinli çift, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Benzinli ve dizel araçlarının neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçlarıyla Çin'den yola çıkan Fan Huyu ve Gloria Chee çifti, 60 bin kilometrelik yolculukta 83 ülke gezdi. İran'dan sonra Türkiye'ye giriş yapan çift, Yüksekova ilçesine ulaştı. Çinli çift, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi yerleri hakkında bölge sakinlerinden bilgi aldı.

Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu belirten Gloria Cehee, "Şu ana kadar 83 ülke gezdik. Hedefimiz 197 ülkeyi gezmek. Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol kat ettik. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için böyle bir tur başlattık. İran'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Buradan da Irak'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki insanlarla sohbet ettik. Buranın doğal güzellikleri ve tarihi hakkında da bilgi aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çinli Çiftten Hava Kirliliğine Dikkat Çeken Tur - Son Dakika

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