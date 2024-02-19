Çinli Turistlerin Kapadokya'ya İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Genel

Çinli Turistlerin Kapadokya'ya İlgisi Artıyor

Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na giren Çin'den, Kapadokya'ya bölgesine gelen Çinli turist sayısı artmaya başladı. Kapadokya, UNESCO Dünya Doğal Kültür Miras Listesi'nde yer almasıyla birlikte Çinli ve Uzak Doğulu turistlerin ziyaretlerinin pandemi öncesini aratmayacak ölçüde artacağı öngörülüyor. Turizmci Mehmet Dinler, 2024'ün yoğun sezon olacağını ve umut verici olduğunu belirtti.

19.02.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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"Ejderha Yılı" Kapadokya'ya yaradı

NEVŞEHİR - Çin takvimine göre, 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na giren Çin'den, Kapadokya'ya bölgesine gelen Çinli turist sayısı arttı.

Kovid-19 ile mücadelenin başladığı 2020 yılına kadar Kapadokya'da yoğunluk oluşturan Çinli turistler, 2024'ün başından itibaren yine bölgede ağırlanmaya başlandı.

UNESCO Dünya Doğal Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'ya Çinli ve Uzak Doğulu turistlerin ziyaretlerinin bu yıldan itibaren pandemi öncesini aratmayacak ölçüde artacağı da öngörülüyor.

Turizmci Mehmet Dinler, "Geçen hafta itibari ile Çin'de Ejderha yılına girmiş bulunuyoruz. Kapadokya'daki Çinli müşteri sayısı 2018 ve 2019 yıllarında gördüğümüz zirveden henüz çok uzakta. Fakat pandemi sonrasını ölçü alacak olursak 2024 yılı itibari ile pandemi sonrası için en yüksek seviyede diyebiliriz. Bu rakamlar bize 2024'ün yoğun sezon olacağını ve 2024 sonrası yıllar için umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda halihazırda Türkiye'de Çinli veya Çin asıllı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Umarız Çinli misafirler ülkemizden güzel hatıralar ile ayrıldılar. 2023 yılı Uzakdoğu pazarı açısından fena bir yıl değildi. Bu sene özellikle Çin Halk Cumhuriyetinden vatandaşların yanı sıra, aynı zamanda Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong gibi pazarlarda artış bekliyoruz. Japon turist sayısı da geçen seneye göre fena değil. 2023 yılına kıyasla 2004 yılında Uzakdoğu pazarından artış beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Çinli Turistlerin Kapadokya\'ya İlgisi Artıyor
Kaynak: İHA

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