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Çocuklar trafik polisi oldu, denetimlere katıldı

KAYSERİ - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi olan çocuklar, trafik denetimine katıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Trafik polisi üniforması giyen çocuklar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden çıkarak kent merkezinde ve bazı bölgelerde trafik denetimlerine katıldı. Denetimlerde araçları durdurarak araçların ruhsatları ile sürücülerin ehliyetlerini inceleyen çocukları gören sürücülerde şaşırdı. Polis aracı içerisinden hatalı park yapan araç sürücülerini anons ederek uyaran çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, çocukları makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi ve koltuğunu devretti.