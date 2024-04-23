Çocuklar Trafik Polisi Oldu, Denetimlere Katıldı - Son Dakika
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Genel

Çocuklar Trafik Polisi Oldu, Denetimlere Katıldı

Çocuklar Trafik Polisi Oldu, Denetimlere Katıldı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında trafik polisi olan çocuklar, trafik denetimine katıldı. Çocuklar, trafik polisi üniforması giyerek araçları durdurup ruhsat ve ehliyet kontrolü yaptı. Sürücüler şaşkınlıkla karşıladı ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. İl Emniyet Müdürü çocukları makamında ağırlayarak hediyeler verdi ve koltuğunu devretti.

23.04.2024 20:44  Güncelleme: 20:56
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Çocuklar trafik polisi oldu, denetimlere katıldı

KAYSERİ - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi olan çocuklar, trafik denetimine katıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Trafik polisi üniforması giyen çocuklar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden çıkarak kent merkezinde ve bazı bölgelerde trafik denetimlerine katıldı. Denetimlerde araçları durdurarak araçların ruhsatları ile sürücülerin ehliyetlerini inceleyen çocukları gören sürücülerde şaşırdı. Polis aracı içerisinden hatalı park yapan araç sürücülerini anons ederek uyaran çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, çocukları makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi ve koltuğunu devretti.

Kaynak: İHA

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