'Çocuklu Cami' Pendik'te çocuk cemaatini ağırlıyor

'Çocuklu Cami' olarak biliniyor, anne ve babalar namaz kılarken çocukları oyunlar oynuyor
Pendik'teki Çocuklu Cami, Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor
İSTANBUL - Pendik'te bulunan ve 'Çocuklu Cami' olarak da bilinen Hazreti Ömer Camii, bu Ramazan ayında da oyuncaklar ve süslemelerle donatılan 'Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor. Anne babalarıyla birlikte camiye gelen çocuklar, teravih namazı esnasında hem kendilerine ayrılan bölümde oyunlar oynuyor, hem de Ramazan ayının ve namazın maneviyatını öğreniyor.
Pendik'te bulunan ve 'Çocuklu Cami' olarak adlandırılan Hazreti Ömer Camii, bu Ramazan ayında yine oyuncaklar ve süslemelerle donatılan 'Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor. "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayında iftardan sonra aileleriyle birlikte Çocuklu Camii'ye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam caminin içerisinde kendilerine ayrılan ve oyuncaklarla donatılan Ramazan Sokağı'nda oyunlar oynuyor.
Kimi çocuklar ebeveynleriyle birlikte teravih namazında saf tutarken kimisi de caminin girişindeki Ramazan Sokağında ve caminin üst katında ramazan temalı süslemeler ve oyuncaklarla hazırlanan alanda vakit geçiriyor. Sadece Ramazan ayında değil, yılın faklı zamanlarında da çocukları ağırlayan camide, çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk ve işaret diliyle ilahi dersleri de veriliyor.
Çocuğuyla beraber camiye gelen Muhammed Genç, "Çok güzel bir uygulama, hocamıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar camilere alışıyor. Çocukların alışması bizi mutlu ediyor" dedi.
Çocuklu Camii'nin müezzini İbrahim Aslan, "Çocuklarımız camiye severek geliyor. Ayette Rabb'imiz diyor ki 'Güzel söz ve hikmetle Allah'a davet et.' Peygamberimiz ise 'Çocuğu olan çocuğu ile çocuklaşsın' diyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da her din görevlisi 10 genç ile ilgilensin, hafta sonu Kur'an kursu yapsın tavsiyesinde bulundular, biz de oradan başladık. Kurslarımız oldukça çocuklarımızın istekleri oldu. Böylelikle yeni fikirlerimiz oluştu. Cami imamımız, Pendik Müftülüğümüz ve Pendik Belediyemiz desteklerini esirgemiyorlar. Hep birlikte kafa yoruyoruz ve ortaya böyle bir Çocuklu Cami çıktı. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dün bir mesaj aldım, 'hocam bizim ufaklığın gözüne uyku girmedi 'Çocuklu Cami' deyip duruyor' şeklinde. Yine bir video daha gelmişti, videoda çocuğumuz 'Çocuklu Cami' diyerek ağlıyor. Bunları gördükçe seviniyoruz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Genel › 'Çocuklu Cami' Pendik'te çocuk cemaatini ağırlıyor - Son Dakika
Van, Hakkari ve Bitlis illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da kar ve tipi nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu kapandı. Hakkari'de ise 73 köy ve 118 mezra yolu kar nedeniyle kapalı. Bitlis'te ise 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Ramazan ayına özel olarak tamamlandı. Camilerin detaylı temizliği ve dezenfeksiyonu ile sağlıklı bir ibadet ortamı sağlandı.
Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşlar pazarlarda yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor. Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı için sebze, meyve ve süt ürünleri fiyatları da artış gösteriyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İsabeyli Mahallesi'nde kalan D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, makaron içerisinde içime hazır bir adet sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazanın ilk teravih namazı bu akşam camilerde kılınacak. Ardından gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak saatleri Iğdır'da 04.52'de başlayacak ve son iftar saatleri Çanakkale'de 19.24'te sona erecek. Oruç süresi en uzun olan iller Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop olurken, en kısa oruç süresi ise Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olarak belirledi ve fitre miktarını 130 lira olarak açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili haksız şekilde üstlerine gelindiğini belirterek "Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kars'ta tarımsal üretim planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği, verimlilik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, üretim odaklı politikaların tüm paydaşlarla istişare içinde devam edeceğini belirtti. Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ise ilin tarımsal potansiyeli ve projeler hakkında sunum yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11 Operasyonları'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz, yasaklı yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri ve diğer bazı kesimlerde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında elebaşı Agit Akan'ın da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?