'Çocuklu Cami' Pendik'te çocuk cemaatini ağırlıyor - Son Dakika
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'Çocuklu Cami' Pendik'te çocuk cemaatini ağırlıyor

Pendik'teki Hazreti Ömer Camii, Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini oyuncaklar ve süslemelerle ağırlıyor. Çocuklar teravih namazı esnasında oyunlar oynayarak maneviyatı öğreniyor.

21.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:15
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'Çocuklu Cami' olarak biliniyor, anne ve babalar namaz kılarken çocukları oyunlar oynuyor

Pendik'teki Çocuklu Cami, Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor

İSTANBUL - Pendik'te bulunan ve 'Çocuklu Cami' olarak da bilinen Hazreti Ömer Camii, bu Ramazan ayında da oyuncaklar ve süslemelerle donatılan 'Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor. Anne babalarıyla birlikte camiye gelen çocuklar, teravih namazı esnasında hem kendilerine ayrılan bölümde oyunlar oynuyor, hem de Ramazan ayının ve namazın maneviyatını öğreniyor.

Pendik'te bulunan ve 'Çocuklu Cami' olarak adlandırılan Hazreti Ömer Camii, bu Ramazan ayında yine oyuncaklar ve süslemelerle donatılan 'Ramazan Sokağı'nda çocuk cemaatini ağırlıyor. "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayında iftardan sonra aileleriyle birlikte Çocuklu Camii'ye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam caminin içerisinde kendilerine ayrılan ve oyuncaklarla donatılan Ramazan Sokağı'nda oyunlar oynuyor.

Kimi çocuklar ebeveynleriyle birlikte teravih namazında saf tutarken kimisi de caminin girişindeki Ramazan Sokağında ve caminin üst katında ramazan temalı süslemeler ve oyuncaklarla hazırlanan alanda vakit geçiriyor. Sadece Ramazan ayında değil, yılın faklı zamanlarında da çocukları ağırlayan camide, çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk ve işaret diliyle ilahi dersleri de veriliyor.

Çocuğuyla beraber camiye gelen Muhammed Genç, "Çok güzel bir uygulama, hocamıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar camilere alışıyor. Çocukların alışması bizi mutlu ediyor" dedi.

Çocuklu Camii'nin müezzini İbrahim Aslan, "Çocuklarımız camiye severek geliyor. Ayette Rabb'imiz diyor ki 'Güzel söz ve hikmetle Allah'a davet et.' Peygamberimiz ise 'Çocuğu olan çocuğu ile çocuklaşsın' diyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da her din görevlisi 10 genç ile ilgilensin, hafta sonu Kur'an kursu yapsın tavsiyesinde bulundular, biz de oradan başladık. Kurslarımız oldukça çocuklarımızın istekleri oldu. Böylelikle yeni fikirlerimiz oluştu. Cami imamımız, Pendik Müftülüğümüz ve Pendik Belediyemiz desteklerini esirgemiyorlar. Hep birlikte kafa yoruyoruz ve ortaya böyle bir Çocuklu Cami çıktı. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dün bir mesaj aldım, 'hocam bizim ufaklığın gözüne uyku girmedi 'Çocuklu Cami' deyip duruyor' şeklinde. Yine bir video daha gelmişti, videoda çocuğumuz 'Çocuklu Cami' diyerek ağlıyor. Bunları gördükçe seviniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Çocuklu Cami' Pendik'te çocuk cemaatini ağırlıyor - Son Dakika

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