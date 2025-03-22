Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip çıkacağız"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Türkiye olarak Gazze'de ateşkesin tesisi için çok yönlü bir diplomasi trafiği sergiliyoruz"

-"Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Helal haram bilecek."

İSTANBUL-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.