Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor Devlet sanatçısı Behzat Böke, "Cumhurbaşkanımızın annesinin tablosunu almayı kabul etmesi, duygularını dile getirmesi ve tablonun yüzünü okşaması bizi çok duygulandırdı" Hatay'ın...

29.12.2024 09:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor

Devlet sanatçısı Behzat Böke, "Cumhurbaşkanımızın annesinin tablosunu almayı kabul etmesi, duygularını dile getirmesi ve tablonun yüzünü okşaması bizi çok duygulandırdı"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve 56 yıldır ahşaba şekil veren ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Duygusal anlar yaşandığını ifade eden Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tek kendisi tarafından verilen hediyeyi kabul ettiğini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ahşap oyma sanatçısı 64 yaşındaki Behzat Böke, 56 yıldır ahşaba şekil veriyor. Asrın felaketi sonrası yıllarını verdiği mesleğine geri dönmenin heyecanıyla azimle çalışan Behzat usta, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına katıldı. Ahşap oyma sanatçısı Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Programda kendisine hediye edilen eserler içerisinden bir tek annesinin portresinin yer aldığı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı duygu dolu anlara şahitlik eden yılların ustası Böke, yaşadıklarını anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın annesinin tablosunu almayı kabul etmesi, duygularını dile getirmesi ve tablonun yüzünü okşaması bizi çok duygulandırdı"

Devlet sanatçısı olduğunu ifade eden Behzat Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anlar yaşadığını belirterek "Türkiye çapında beş tane ödül aldım ve devlet sanatçısıyım. Elimden geldiği kadar çevremdeki insanlara bu mesleği yetiştirmeye çalışıyorum. Allah kısmet ederse de ömrümüz yettiği kadar bu mesleği sürdüreceğiz. Bizim için manevi değeri çok yüksek bir andı. Cumhurbaşkanımızın annesinin tablosunu almayı kabul etmesi, duygularını dile getirmesi ve tablonun yüzünü okşaması bizi çok duygulandırdı. Kendisi de çok duygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi kendi masasında ağırladı ve bizimle ilgilendiler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin vesilenizle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim için çok büyük bir şerefti İskenderun adını, Hatay'ımızın adını duyurmamız da ayrı bir güzellikti. Yani gelen hediyelerin içinde sadece bizim hediyeyi kabul etmesi de bizim için büyük bir onur oldu. Herkese teşekkür ediyorum Hatay'ımızın adını duyurduk. Akdeniz'i temsil ettik. Burada emeği geçen sayın müdürlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kültür, Sanat, Genel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor - Son Dakika
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