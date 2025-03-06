Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftara gittiği site sakinleri o anları anlattı - Son Dakika
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Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftara gittiği site sakinleri o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftara gittiği site sakinleri o anları anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarda misafir olduğu ailenin komşuları o anları anlattı.

06.03.2025 00:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftara gittiği site sakinleri o anları anlattı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarda misafir olduğu ailenin komşuları o anları anlattı. Heyecanlı olduklarını söyleyen site sakinleri, Erdoğan'ın ziyaretinden mutlu olduklarını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kuzey Ankara TOKİ Blokları'nda oturan Murat ve Alime Fidan çiftini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk olmuştu. Site sakinlerini de heyecanlandıran ziyarette Erdoğan, Fidan ailesinin yanı sıra aynı katta bulunan Hasan ve Şehri Armutçu çiftinin yeni doğan bebeklerini de ziyaret ederek, altın taktı. Site sakinleri yaşananları İHA'ya anlattı.

"Bizim için çok güzel bir histi, bize nasip oldu"

Site yöneticisi Hilmi Özcan, "Cumhurbaşkanımız dün iftar yemeğine bizim binamıza geldi. Kendilerini ağırladık. İftarını açtı. Gündüz öğlene doğru sivil arkadaşlar geldi. Buraları komple kontrol ettiler. Ben de yönetim başkanı olarak 'Yardımcı olabilir miyim?' diye sordum. Akşam yetkili birisi iftara gelecek dediler. İkindiye doğru Cumhurbaşkanının geleceğini öğrendik. Görüşme şansım oldu. Birebir konuştuk, sohbet ettik ve çay içtik. Bizim için çok güzel bir histi, bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"Yeni doğan çocuğumuza cumhuriyet altını hediye etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka bir ziyaret daha gerçekleştirdiğini söyleyen Hilmi Özcan, "İftardan sonra giderken bir komşumuzu daha ziyaret etti. Yeni doğan çocuğumuza cumhuriyet altını hediye etti, çocuklarımıza harçlık dağıttı" dedi.

"Ben dünya gözüyle görmek istiyordum"

Site sakinlerinden Özkan Bal, "Bizim son dakika bilgimiz oldu. Tamamen sürpriz oldu. Mahallemize dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Bu mahalleye böyle birisi gelmemişti bugüne kadar. Ben dünya gözüyle görmek istiyordum. Elini öpmek nasip oldu, inşallah herkese de nasip olur" diye konuştu.

"Ben onu özlüyordum, 5 sene başkanlık yaptım kavuşamadım"

Daha önce belediye başkanlığı görevi yapmasına rağmen Erdoğan ile görüşemediğini söyleyen Ahmet Bal, "Ben onu özlüyordum. 5 sene başkanlık yaptım kavuşamadım. Allah bugüne nasip etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftara gittiği site sakinleri o anları anlattı - Son Dakika

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