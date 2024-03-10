Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı
İSTANBUL - Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trenin vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.
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