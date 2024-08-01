Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) üyeleri, YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

01.08.2024 21:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra Toplantısı öncesinde, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Yüksek Askeri Şüra Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozolenin bulunduğu alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi mozoleye bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye giden merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı halinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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