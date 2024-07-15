Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni çocuklarla ve gazilerle beraber gezdi. Yılmaz, daha sonra 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti.

15.07.2024 15:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni çocuklarla ve gazilerle beraber gezdi. Yılmaz, daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ile bir araya geldi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Aslan ile açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'un hem direniş hem de yeniden doğuşun günü olduğunu belirten Yılmaz, "Hep söylüyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. O gün şehitlerimiz oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Cenabı Allah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Gazilerimiz, yanımızda da sağ olsun gazimiz hep bizlerle birlikte. Onlara da sağlık, afiyet, uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni çocuklarla birlikte gezmenin çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tecrübelerin yeni nesillere aktarılması lazım. Allah bir daha öyle günler göstermesin bu ülkeye. Özellikle gençlere, çocuklara bu milli şuurun aktarılması lazım. Vatanımızın, özgürlüğümüzün, demokrasimizin kıymetini, bunun için ne fedakarlıklar yapıldığını bilen gençliğimiz inanıyorum ki çok daha güçlü bir şekilde vatana, demokrasiye, bağımsızlığa sahip çıkacaktır. Onlara yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Hain darbeciler başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Bu milli şuurla Allah onlara fırsat vermesin diyoruz. Bir taraftan da şehitlerimizden bize miras olan bu vatanı yükseltmek, daha ileriye götürmek de hepimizin görevi. İnanıyorum ki bu gençlerimiz, çocuklarımız yetişecekler. Hem milli bir şuurla yetişecekler hem de çok donanımlı yetişecekler. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara onlar taşıyacaklar."

Yılmaz, Türkiye Yüzyılını gençlerin, çocukların inşa edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok. Bu yüzyıl demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Hep birlikte bunu da başaracağız. Ben tekrar o gün fedakarca göğsünü tanklara, uçaklara siper edenleri buradan yürekten selamlıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, afiyetler diliyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Bugün öğrendiğime göre bu açıldığından bugüne 250 bin insan ziyaret etmiş bu müzemizi. Bundan sonra da halkımızı, çocuklarımızı 15 Temmuz Külliyemizdeki 15 Temmuz müzemize bekliyoruz. Gelsinler tarihte yaşananları görsünler. İbret alalım ki tekerrür etmesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı. Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çelenk bırakarak dua etti. Törende, mehter takımı da konser verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı\'na çelenk bıraktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

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