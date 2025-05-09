Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ana muhalefet partisinin tek yaptığı popülizm" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ana muhalefet partisinin tek yaptığı popülizm"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ana muhalefet partisinin tek yaptığı popülizm" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ana muhalefet partisinin 'ben on yıl sonra Türkiye'nin demokrasisini şuraya taşıyacağım, ekonomide şöyle bir vizyonum var, teknolojisini şöyle dönüştüreceğim, şu yatırımları...

09.05.2025 19:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ana muhalefet partisinin tek yaptığı popülizm"

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ana muhalefet partisinin 'ben on yıl sonra Türkiye'nin demokrasisini şuraya taşıyacağım, ekonomide şöyle bir vizyonum var, teknolojisini şöyle dönüştüreceğim, şu yatırımları ve projeleri yapacağım' dediğini duydunuz mu? Keşke olsa. Hiçbir vizyon yok, hiçbir plan yok, hiçbir politika yok, tek yaptıkları popülizm" dedi.

"Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi'ne katılmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürgüp ilçesinde düzenlenen zirveye katıldı. Kapadokya Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesini ziyaret eden Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında eğitim sırasında şehit olan Astsubay Hüseyin Uzun'un Nevşehir'deki ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en temel meselesi enflasyon. Vatandaşımız bunu öncelik olarak görüyor. Biz de bir millet hareketi olarak, milletin içinden gelmiş bir parti olarak her zaman şunu söylüyoruz. Milletimizin beklenti ve talebi neyse bizim siyasetimizi o yönlendirir. Bizim rotamızı millet çizer, rotamızı millet belirler. Bunu da bize aktaran teşkilatlarımızdır. Şu anda birinci önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Geçen sene Mayıs ayında enflasyon yüzde 75'in üzerine çıkmıştı. Uyguladığımız kararlı program ile geçtiğimiz ay 37,9'a kadar düştü. Geldiğimiz noktada 40'ın altındayız. Yılsonunda artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Hedefimiz bu. Giderek tek haneli rakamlara ineceğiz. Bu mücadele kolay bir mücadele değil. Biz enflasyonu düşürmeden kalıcı bir refah sağlayamayız. Biz başkaları gibi ne aldatan oluruz, ne de aldanan oluruz. İnsanların gözünü kısa vadede boyaya, ama orta ve uzun vadede onlara hiç birşey kazandırmayan söylemler ile vatandaşımızın sorunlarını çözemeyiz" dedi.

"Hükümeti vatandaşın gözünde zayıflatma çabaları var"

Muhalefetin tek yaptığı işin popülizm olduğunu söyleyen Yılmaz, "Muhalefte bakıyorsunuz tamamen popülizm. Ana muhalefet partisinin 'ben on yıl sonra Türkiye'nin demokrasisini şuraya taşıyacağım, ekonomisinde şöyle bir vizyonum var, teknolojisini şöyle dönüştüreceğim, şu yatırımları ve projeleri yapacağım' dediğini duydunuz mu? Keşke olsa. Hiçbir vizyon yok, hiçbir plan yok, hiçbir politika yok, tek yaptıkları popülizm. Vatandaşın bir takım yaşadığı sorunları gündem yaparak, hükümeti vatandaşın gözünde zayıflatma çabaları. Enflasyon yüksek iken bu popülizm söylemler biraz daha etkili olabilir. Enflasyon düştükçe göreceksiniz o söylemlerin etkisi de düşecek" ifadesini kullandı.

"Planımız, programımız, önceliklerimiz, projelerimiz var"

"Bizim bir planımız, programımız, önceliklerimiz, projelerimiz var" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bunları kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sonuçta da kalıcı bir refah sağlamayı düşünüyoruz. Aldatıcı, geçici, gündelik değil, kalıcı refah. Enflasyonun düştüğü ortamda büyüme de daha istikrarlı hale geliyor. Çünkü enflasyon sis perdesi gibidir. Öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde, enflasyonun olduğu bir yerde büyümede bundan olumsuz etkilenir, gelir dağılımı olumsuz etkilenir. Enflasyonu düşürdükçe büyüme de daha istikrarlı hale gelecek. Gelir dağılımı da istikrarlı hale gelecek" dedi.

"Cumhur İttifakı bu milletin ana damarıdır"

Yılmaz, "Kim ne derse desin Cumhur İttifakı bu ülkenin, bu toplumun ana damarıdır. Sorunlara çareyi, çözümü yine Cumhur İttifakı oluşturacaktır. Bundan hiç kimsenin bir tereddüttü olmasın" şeklinde konuştu.

"Sokaklarda güvensizlik oluşturmaya çalıştılar"

Yılmaz, "Türkiye'de bir yolsuzluk soruşturmasından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik yolsuzluk soruşturmasından dolayı sokakları karıştırdılar. Sokaklarda bir güvenlik problemi görüntüsü oluşturuldu ve buna zemin hazırlandı. Marjinal bir takım gruplar, örgütler de bu işi fırsat bilip sokaklara indiler. Bu görüntü kısa süreli olarak ekonomimizde bir etkilenme yaptı. Yabancı sermaye geziyi hatırlayarak dedi ki; Türkiye'de gezi benzeri bir hadise mi olacak. Uzun süre sokaklar mı karışacak diye bir endişeye kapıldılar. Yabancı sermayenin bu nedenle bir miktar ülkeden çıkışı oldu. Bunun etkilerini yaşadık. Çok kısa sürede vatandaşımız buna da gereken cevabı verdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Ana muhalefet partisinin tek yaptığı popülizm' - Son Dakika

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