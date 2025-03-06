Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz...

06.03.2025 00:22
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi ve Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü kitaplarının tanıtımı yapıldı. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve davetliler katıldı. Konuşmasına Sun Tzu'nun Savaş Sanatı eserinde "Stratejisi olmayanları sadece yenilgi bekler" sözleri ile başlayan Altun, "Bu iletişim alanı için de böyledir. Stratejik iletişim yalnızca devletlerin güvenlik ve kamu diplomasisi alanlarında kullanılan bir araç değildir; aynı zamanda hakikatin korunması ve insan haklarıyla da doğrudan bağlantılı bir alandır. Belirsizliğin hakim olduğu bu çağda ayakta kalabilmek, güçlenebilmek, büyüyebilmek için en hayati unsurlardan biri muhkem, etkin ve sürekli gelişen iletişim stratejilerine sahip olmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak hakikat mücadelesini adalet mücadelesinin tamamlayıcısı olarak gördüklerini aktaran Altun, "Hakikatin savunulmasını, dezenformasyonla mücadeleyi ve küresel alanda doğru bilgiye dayalı adil bir iletişim düzeninin inşasını amaçlıyoruz. Bilginin bir güç aracı değil, hakikat ve adalete hizmet eden bir değer olması gerektiğine inanıyoruz. Bilginin tekelleşmesine karşı çoğulcu bir medya düzenini savunuyoruz. Dezenformasyonun silah olarak kullanılmasına karşı hakikatin sesi olmaya devam ediyoruz. Dijital platformların tek taraflı yönlendirmelerine karşı tüm dünyada susturulmaya çalışılanların, mazlumların sesi olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Halkla ilişkiler, geleneksel ve dijital medya faaliyetleri, kamu diplomasisi çalışmaları, ulusal ve uluslararası medya ile ilişkiler, farkındalık kampanyaları, dezenformasyonla mücadele gibi tüm alanlarda bütüncül bir stratejik iletişim perspektifiyle hareket ettiklerini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Derdimiz, ülkemizin istiklal mücadelesine, istikrar mücadelesine, istikbal mücadelesine omuz vermektir. Bu doğrultuda yeri geldiğinde terörle mücadele sürecinde ülkemizin başarılarını anlatmaya, ülkemizin bu alandaki başarılarını gölgelemeye yönelik kara propaganda girişimleriyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Öte yandan MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz. Biz millet olarak Anadolu'ya geldiğimiz günden bu yana çok badireler atlattık, çok sıkıntılar çektik. Yüzyıllar boyunca kurduğumuz imparatorluklarla dünyaya adalet dağıttık. Modern dönemde emperyalizmin farklı unsurları ve formlarıyla mücadele ettik. Emperyalistlerin bilinçli şekilde kucağımıza bıraktığı meselelerle cebelleştik. Allah'a hamdolsun bütün kuşatılma girişimlerine, yıpratma savaşlarına, terör örgütleri üzerinden dizayn edilme çabalarına karşı koyabildik, güçlü bir şekilde varlık gösterdik. Sadece bir istikrar adası olmadık, çevremize de istikrar ve barış götürdük."

Okuyucularla buluşacak olan Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü ve Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi isimli kitaplar hakkında bilgiler veren Altun, "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar kitabımızla alandaki tecrübe ve birikimlerimiz ile akademik veriler ışığında değişen ulusal ve küresel eğilimleri ayrıntılarıyla ortaya koyduk. Bu eser, stratejik iletişimin tüm araçlarını ele alırken, yapay zekadan kamu diplomasisine, halkla ilişkilerden kriz iletişimine kadar geniş bir yelpazeye yayılan konuları stratejik iletişim bağlamında ele alıyor ve literatüre çok önemli bir katkı sunuyor. Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü ile de bir ilke imza atıyoruz. Alanında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlayan bu eser, 400'ün üzerinde iletişim terimini kapsamlı açıklamalarla ele alıyor. Bu yayınımız, özellikle stratejik iletişim alanındaki tartışmalara yön veren kavramların altını çizerek, ortak dil ve kavrayış zemininin inşasına katkı sunuyor. Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi adlı eserimiz ise hakikat-ötesi çağın getirdiği sorunları merkezine alarak akademik bilgiyle sahadaki deneyimleri birleştiren bir kılavuz niteliğinde. Kitap; sosyal medya, yapay zeka, dezenformasyon, hakikat krizi ve medya okuryazarlığı gibi günümüzün kritik meselelerine odaklanarak, kriz iletişimi konusunda yol gösterici bir rol üstleniyor. Bu bağlamda eser, kriz anlarında şeffaf, hızlı ve doğru bilgi akışının sağlanmasının önemini vurgularken, stratejik iletişim araçlarıyla dezenformasyonun önlenmesine ve toplumun doğru bilgilendirilmesine yönelik çözümler sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz' - Son Dakika

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