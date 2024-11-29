Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de IĞDIR - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

29.11.2024 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

IĞDIR - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete\'de
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Genel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda kaza Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
14:20 Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
14:10 Dilan Polat’tan hayat pahalılığına sitem Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
14:07 İşler tersine döndü Bu kez Türkiye Avrupa’ya satacak İşler tersine döndü! Bu kez Türkiye Avrupa'ya satacak
14:06 Ümit Özdağ’ın ’Bahçeli’ imasına MHP’den ’imalı’ yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır Ümit Özdağ'ın 'Bahçeli' imasına MHP'den 'imalı' yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
13:41 Mallarına el konulacak MİT de devrede Mallarına el konulacak! MİT de devrede
13:30 Bayraklı’da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 09:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.