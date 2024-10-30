Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Başkentteki Cumhuriyet coşkusunun imzası böyle görüntülendi

ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'nın simgelerindeki ışık şovları havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara'da da büyük coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden çeşitli etkinlikler, akşam saatlerinde kent genelinde düzenlenen gösterilerle taçlandı. Ankara'nın simgeleri arasında yer alan Atakule, Ankara Kalesi, Cumhuriyet Kulesi ve TOBB Kuleleri, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna hazırlanan görkemli ışık gösterileriyle adeta birer sanat eserine dönüştü.

Kent merkezinin yanı sıra Ankara'nın farklı ilçelerinde düzenlenen konserler, sergiler ve halk dansları gösterileriyle gün boyu devam eden kutlamalar, havai fişek gösterileriyle Cumhuriyet'in 100. yılına olan bağlılık ve sevgi dile getirildi.

Öte yandan, ilçelerde düzenlenen konserler ve diğer etkinliklerle kutlamalar kent genelinde devam etti.