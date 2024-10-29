Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı Aziziye köylülerinin kağnılı geçişi büyük beğeni topladı Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:21
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Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı

Aziziye köylülerinin kağnılı geçişi büyük beğeni topladı

BURDUR - Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin jimnastik gösterisi, halk oyunları ve Aziziye köylülerinin kağnılı geçişi büyük beğeni topladı.

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Valilikte tebrikleri kabul eden Vali Tülay Baydar Bilgihan daha sonra meydana giriş yaparak Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İlhan Gökoğlan ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene protokol üyeleri ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın konuşmasıyla devam etti. Cumhuriyetin 101'inici yaşını kutlayan Vali Bilgihan, "Bugün, Dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık mücadelesi ile kazandığımız "Kurtuluş Savaşımızın" hemen sonrasında kurulan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümünü kutlamanın heyecanı, gururunu mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, bu vatan için canlarını feda etmiş Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Bilgihan ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından yapılan jimnastik gösterisi, halk oyunları gösterisi ve mehteran gösterisi ile program devam etti. Gösterilerin ardından Program öğrenciler, güvenlik güçleri, gaziler, mehter takımı, kurum araçlarının yaptığı geçit töreni ile son buldu.

"Cumhuriyeti biz böyle kazandık"

1933 yılında Cumhuriyet kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı, 90 yıl sonra tekrar can buldu. Aziziye köyü sakinlerinin Cumhuriyetle özdeşleşen fotoğrafa ithafen törene kağnı arabası, top mermisi ve o zamana ait yöresel kıyafetle katılarak, "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" pankartı ile yaptıkları geçit töreni katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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