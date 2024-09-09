Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Eğitim İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Eğitim İçin Seferber Oldu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapılan protokolle denetimli serbestlik yükümlüleri, yaz tatilinde 11 okulu 2 bin saat süren çalışmayla 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Okulların kapalı olduğu süre içerisinde yürütülen faaliyetlerde okulların boya, badana ve tadilat ihtiyaçları giderilirken, denetimli serbestlik yükümlüleri de topluma faydalı görevlerde bulunarak rehabilite olmaları sağlandı.

09.09.2024 21:55
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Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı

MANİSA - Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle denetimli serbestlik yükümlüleri okulların kapalı olduğu yaz tatilinde 11 okulu 2 bin saat süren çalışmayla 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Okulların kapalı olduğu süre içerisinde yürütülen faaliyetlerde okulların boya, badana ve tadilat ihtiyaçları giderilirken, denetimli serbestlik yükümlüleri de hem topluma olan borçlarını ödedi hem de topluma faydalı görevlerde bulunarak rehabilite olmaları sağlandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik yükümlülerinin ücretsiz çalıştırma programı kapsamında görev almaları amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolle okulların kapalı olduğu yaz tatilinde denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından boya, badana ve tadilat işlemleri gerçekleştirildi. 11 okulda 2 bin saat süren çalışmayla okullar 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Okulların kapalı olduğu süre içerisinde yürütülen faaliyetlerde okulların boya, badana ve tadilat ihtiyaçları giderilirken, denetimli serbestlik yükümlüleri de hem topluma olan borçlarını ödedi hem de topluma faydalı görevlerde bulunarak rehabilite olmaları sağlandı.

Proje çerçevesinde okullardaki işlemlerin tamamlandığını ve okulların öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirildiğini belirten Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, "Denetimli serbestlik sisteminde hükümlüler cezaevinde cezalarını infaz ederken koşulsuz salıverme, yani belirli bir süre kala tahliye edilmekteler. Tahliye edildikten sonra denetimli serbestlik müdürlüğümüz koordinesinde topluma faydalı ücretsiz çalışma yükümlülükleri doğmakta. Bu çerçevede 2024-2025 öğretim yılında okulları öğretim yılına hazırlama babında il milli eğitim müdürlüğümce yaptığımız protokol çerçevesinde okulları hazır hale getirmek adına boya badana ve tadilat faaliyetlerini üstlendik. Bu manada zaten Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak faaliyet alanlarımız Manisa Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsamakta. Toplamda 11 okulda 2 bin saatlik bir süre çerçevesinde yükümlülerimiz çalışarak okulların boyasını badanasını ve tadilatını yaptılar. Söz konusu çalıştıkları okulları eğitim öğretim yılı başlamadan evvel öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına hazır hale getirdiler. Bu faaliyetler yükümlülerimizin aynı zamanda topluma olan borçlarını ödeme anlamında rehabilitasyon faydası da sağlamakta. Bu faaliyetlerin dışında da eğitim ve öğretim ve okulların hazır hale getirilmesi dışında değişik dönemlerde başka kurumlara da boya badana tadilat faaliyetleri çerçevesinde yükümlülerimiz çalışmaktalar. Bunun dışında orman işletme müdürlüğüyle beraber fidan dikme faaliyetleri gibi bir çok projeler yapıyoruz. Bu işin koordinesi noktasında elimizden geldiğince Manisa'ya Manisalı vatandaşlarımıza faydalı insanlar olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini adına faaliyetlerini desteklemekteyiz. Bu faaliyetlerden dolayı öncelikle faaliyetin organizasyonunda görev alan denetimli serbestlik müdürümüz başta olmak üzere tüm personelimize, protokol imzalayarak bize hem lojistik hem de diğer destekleri veren ilgili kurum yöneticilerine, projede çalışan kendilerini geliştiren ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren yükümlülerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Okulların tadilat, boya ve badana işlemlerini tamamlayarak okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiklerini söyleyen denetimli serbestlik yükümlüleri, eğitim-öğretim gibi önemli bir alanda böylesi bir görevi yerine getirdikleri için kendilerini iyi hissettiklerini söyledi.

Projenin okulların ara tatile girdiği dönemde de devam edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Eğitim İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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