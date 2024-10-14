Denizli'de Ceviz Üretiminde %46 Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Denizli'de Ceviz Üretiminde %46 Artış Bekleniyor

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Denizli'de ceviz hasadı başladı ve 2024 yılı için ceviz üretiminde %46 oranında artış bekleniyor. Modern tarım teknikleri ve makineler sayesinde hasat işlemleri daha verimli şekilde gerçekleştiriliyor.

14.10.2024 14:25  Güncelleme: 14:31
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Denizli'nin ceviz üretiminde yüzde 46 artış bekleniyor

Denizli'de ceviz hasadı başladı, üretimde önemli bir artış bekleniyor

DENİZLİ - Denizli dikim alanları her geçen gün artan ve ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz bahçelerinde hasat işlemleri başladı. Modern ceviz bahçelerimizde hasat işlemleri, kullanılan makineler ile daha kolay ve kısa zamanda yapılıyor.

Denizli'nin ekonomik açıdan önemli tarım ürünlerinden biri olan ceviz, bu yıl hasat dönemiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Çameli ilçesinde 2024 sezonu hasadı başladı. Modern ceviz bahçeleri ve kullanılan teknolojik makineler sayesinde hasat işlemleri daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 2024 sezonu hasadı, ilçeye bağlı 38 mahallede yerel üreticilerin yoğun çalışmalarıyla başladı. Cevizler, uzun sırıklarla ağaçlardan silkilerek toplanıyor. Denizli genelinde meyve veren yaştaki ceviz ağaçlarının sayısı 998 bin 894, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı ise yaklaşık 977 bin 895 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Denizli'de 12 bin 771 hektar alanda toplam 15 bin 83 ton ceviz üretimi gerçekleştirildi. Dekara düşen ortalama verim ise 118 kg olarak belirlendi. 2024 yılı için yapılan tahminlerde ise il genelinde ceviz üretiminde yaklaşık yüzde 46 oranında bir artış bekleniyor. Toplam üretimin 22 bin ton civarında olacağı öngörülüyor.

Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi'nde bulunan İsa Eren'e ait bahçede yapılan ceviz hasadına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coskun, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burak Yıldırım ve Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekeriya Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz ile İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

"Ceviz yetiştiriciliği ülkemizde günde güne artıyor"

2024 yılı ceviz hasadının yerli çeşitlerde 30 Eylül tarihi itibariyle başladığını ve halen devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar, "İlimizde yapılan ceviz yetiştiriciliğinde ana ürün olarak yetiştirilen Chandler, Şebin, Bilecik, Fernor çeşitleri ve önemli miktarda kendiliğinden çıkmış tescilsiz yerli cevizler yer almaktadır. İlimizde ceviz yetiştiriciliği; uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre bütün ilçelerimizde yapılmakla birlikte ağırlıklı olarak Acıpayam, Bozkurt, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Tavas ilçelerimizde gerçekleştirilmektedir. Ceviz yetiştiriciliği ülkemizde günden güne artış göstermektedir. Özellikle görsel medyada cevizin İnsan sağlığına yararları vurgulandıkça tüketimi de buna bağlı olarak artmaktadır" dedi.

"Geçen yıla göre yüzde 46 artış, 22 bin ton hasat bekliyoruz"

Denizli genelindeki meyve veren ve vermeyen ağaç sayılarından bahseden ve aynı zamanda ceviz hasadında Denizli'de geçen yıla göre yüzde 46 oranda artış olduğunu ve toplam 22 bin ton civarında hasat olacağını belirten Çınar, "Denizli genelinde meyve veren yaştaki ağaç sayısı 998 bin 894 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı ise 977 bin 895 adet civarındadır. 2023 yılı TUİK verilerine göre ilimizde 12 bin 771 hektar alanda 15 bin 83 ton ceviz üretimi gerçekleşmiş olup dekara düşen ortalama ceviz verimi 118 kg olarak belirlenmiştir. 2024 yılında tahmini verilere göre ilimizin ceviz üretiminde yaklaşık yüzde 46 oranında artış ve toplam üretimin de 22 bin ton civarında olması beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Çameli ilçesinin ceviz alanları bakımında 2. sırada, üretimde ise 1. sırada olduğunu belirten Çınar, "Çameli ilçesi iklim özellikleri, toprak çeşidi ve topoğrafik yapısı gereği ceviz yetiştiriciliği için uygun bir ilçedir. Son yıllarda verimli çeşitlerden kurulan modern ceviz bahçeleri ilçemiz ceviz üretimine önemli katkı sağlamıştır. Çameli, Denizli ilçeleri içerisinde ceviz alanları bakımında 2. sıra yer almakta olup üretim bakımında 1. sıradadır" dedi.

"Ceviz hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz"

Hasat etkinliğinde üreticiler ile bir araya gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İlçe tarımı hakkında bilgi alırken, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni destekleme modeli olan Tarımsal Üretimin Planlanması konusunda bilgi vererek destekleme modelinin tarıma sağlayacağı katkılardan bahsetti. Ceviz hasadının çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Ekonomi, Güncel, Genel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Denizli'de Ceviz Üretiminde %46 Artış Bekleniyor - Son Dakika

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