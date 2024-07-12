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Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

İSTANBUL - Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Doç. Dr. Doğan Kalafat kimdir?

26 Mayıs 1959 tarihinde Van Erciş'te doğan Doğan Kalafat, 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi'nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. Kalafat, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Doğan Kalafat, doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.