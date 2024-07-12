Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kalafat, deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınıyordu. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

12.07.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

İSTANBUL - Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Doç. Dr. Doğan Kalafat kimdir?

26 Mayıs 1959 tarihinde Van Erciş'te doğan Doğan Kalafat, 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi'nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. Kalafat, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Doğan Kalafat, doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.

Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Kandilli, Deprem, Deprem, Ölüm, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement