Depremde enkaz altından kurtulan afetzede vatandaş unutamıyor - Son Dakika
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Genel

Depremde enkaz altından kurtulan afetzede vatandaş unutamıyor

Hatay'da yaşanan depremde enkaz altından 10 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarılan Ali Ertaş, 32 dairelik apartmandan sağ çıkan sadece 10 kişiden birisi olduğunu belirterek yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Ertaş, enkaz altındaki komşularının çığlık seslerinin hala kulağında olduğunu ve deprem sonrası yaşadığı acıları tarif edilemez olduğunu ifade etti.

21.02.2024 09:53
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32 dairenin bulunduğu apartmandan sağ kurtarılan 10 kişiden birisi olan afetzede vatandaş, yaşadıklarını unutamıyor

HATAY - Hatay'da enkaz altından 10 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarılan 44 yaşındaki Ali Ertaş, 32 dairelik bir apartmandan sağ çıkan sadece 10 kişiden birisi ve yaşadıklarını depremin üzerinden 1 yıl geçse de unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Odabaşı Mahallesi'nde yakalanan 44 yaşındaki Ali Ertaş, 32 dairenin bulunduğu apartmanın yerle bir olmasıyla enkaz altında kaldı. Enkaz altında 10 saat süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılan eşiyle birlikte Ertaş, apartmandan 10 kişi kurtulduğunu belirterek yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Komşularının enkaz altındaki çığlık seslerinin yaklaşık 4 ay kulağından gitmediğini söyleyen Ertaş, "Deprem günü kıyamet kopmuş gibiydi. 32 dairelik apartmanda kurtulan sayısı ya 9 kişi ya da 10 kişiydi. Geriye kalan hiçbirisi kurtarılamadı. Ben de enkaz da yaklaşık 10 saat kaldım. 10 saat içerisinde ben kendime bir söz verdim. Buraya kadar, bundan sonrası hiç olamaz dedim. Ta ki tanımadığım 2 kişi gelene kadar. Duvarı üstümden çıkarıp telefonuma ulaştılar. Telefonumla yardım istedim, ailemi aradım. Orada ailem gelip beni tanımadığım bazı kişiler aracılığıyla kurtardılar. Enkaz da dünyanın sonunun geldiğini hissettim başka bir şey hissetmedim. Bir kaç defa sanki canımın bedenimden çıktığını hissettim. O toz toprakta yüz üstü yatıyordum, duvarlar üstümdeydi. Oradaki acılar tarif edilemez. Zaten diğer komşuların ses çığlıkları kulağımdan yaklaşık 4 ay gitmedi. 3, 4 ay kulaklarımda hep sesleri kaldı. Komşularım yardım istedi, beni kurtaranlara rica ettim. Gittiler, geri geldiler. Maalesef komşularımızın hiç birisini kurtaramadılar. Deprem bitene kadar yatağın yanında siper aldık. Siper almasaydık büyük ihtimalle bizim de canımız sıkıntılı olacaktı. Yatağın yanında eşimle birlikte siper aldık. O siper sayesinde ucuz kurtulduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Depremde enkaz altından kurtulan afetzede vatandaş unutamıyor
Kaynak: İHA

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