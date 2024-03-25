Genel

Depremin yerle bir ettiği Samandağ'da 39 prefabrik iş yeri esnafa can suyu oldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede esnaf, devlet desteğiyle kurulan prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da, birçok bina ve iş yerleri yerle bir olmuştu. Depremin vurduğu kentte, iş yerleri yıkılan esnafın yaralarını sarmak için çalışma başlatılmıştı. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde prefabrik iş yerlerinin olduğu 'Sutaşı Çarşısı' kuruldu. Sutaşı Mahallesi'nde kurulan 'Sutaşı Çarşı'sında, 39 prefabrikten oluşan iş yerlerinde esnaf, depremin yaralarını saracak.

"Küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşı'sı açıldı"

Prefabrik çarsısında esnaflık yapacak olan Cihan Kuzu, "Samandağ Kaymakamlığı ve Hatay Valiliğinin koordinesinde, küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşı'sı açıldı. Çarşıda bulunan işletmelerin çoğu ağır hasarlı ya da yıkılmış iş yerleri. Burada işlerimizi yapıyoruz hayatı daim ettirmek için bize burayı tahsis eden Samandağ Kaymakamından Allah razı olsun " dedi.

"Depremde iş yerim yıkıldı ve şimdi yeni iş yerim oldu"

Depremde iş yeri yıkılan esnaf Semir Ateş, "Depremde işletmem yıkıldı. Deprem sonrası mesleğime; Samandağ Kaymakamı, Hatay Valisi'nin desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda devam etmeye başladım. Çarşı içinde bulunan çeşitli iş kollarına destek olması adına halkımızın çarşıyı ziyaret etmeleri için davet ediyorum. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.