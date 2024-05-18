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Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay valiliğinin başlattığı 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde Altınözü ilçesinde 400 öksüz ve yetim çocuğun katıldığı piknik etkinliği düzenlendi.

Hatay Valiliği'nin öksüz ve yetim çocukların eğitimine destek vermek amacıyla başlattığı "Yüreğimizdeki Işık" projesi çerçevesinde; Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından yapılan etkinliğe öksüz ve yetim çocuklar katıldı. 400 öksüz ve yetim çocuğun katıldığı etkinlik, Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi mesire alanında yapıldı. Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar, voleybol ve boyama etkinliği yapıldı.

Hatay Valiliğinin hayata geçirdiği projenin öksüz ve yetim çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Biz, Altınözü Kaymakamlığı ve Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarla birlikte buradayız. Güzel bir gün. Buradaki amaç, hem öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmamak ve yalnız hissettirmemek adına burada güzel mekanımızla bir aradayız" dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara tavuk döner ve köfte ekmek ikram edildi.

Çocuklar ve aileleri, proje için Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdiler.