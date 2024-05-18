Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

Geniş Video İzle

Hatay Valiliği'nin başlattığı 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde Altınözü ilçesinde 400 öksüz ve yetim çocuğun katıldığı piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar, voleybol ve boyama etkinliği yapıldı.

18.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay valiliğinin başlattığı 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde Altınözü ilçesinde 400 öksüz ve yetim çocuğun katıldığı piknik etkinliği düzenlendi.

Hatay Valiliği'nin öksüz ve yetim çocukların eğitimine destek vermek amacıyla başlattığı "Yüreğimizdeki Işık" projesi çerçevesinde; Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından yapılan etkinliğe öksüz ve yetim çocuklar katıldı. 400 öksüz ve yetim çocuğun katıldığı etkinlik, Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi mesire alanında yapıldı. Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar, voleybol ve boyama etkinliği yapıldı.

Hatay Valiliğinin hayata geçirdiği projenin öksüz ve yetim çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Biz, Altınözü Kaymakamlığı ve Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarla birlikte buradayız. Güzel bir gün. Buradaki amaç, hem öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmamak ve yalnız hissettirmemek adına burada güzel mekanımızla bir aradayız" dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara tavuk döner ve köfte ekmek ikram edildi.

Çocuklar ve aileleri, proje için Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdiler.

Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Kaynak: İHA

Hatay Valiliği, Voleybol, Altınözü, Hatay, Çocuk, Etkinlikler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:06:24. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzede 400 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement