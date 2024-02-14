Depremzede çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözyaşlarını tutamadı
Hatay'da 6 Şubat depreminden kurtulan ancak birçok yakınını kaybeden MS hastası çift, Sevgililer Günü programında gözyaşlarına boğuldu
ADANA - Hatay'da 6 Şubat depreminde canlarını son anda kurtaran ancak birçok yakını hayatını kaybeden MS hastası Mustafa ve Müge Şahin çifti, Kozan Belediyesi'nin düzenlediği Sevgililer Günü programında gözyaşlarına boğuldu.
Kozan'da ilk kez engelli çiftler için düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü programında duygu dolu anlar yaşandı. Kozan Belediyesinin ev sahipliğinde Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda Sevgililer Günü'nü kutlayan çiftler, birlikte yaşadıkları zorlukları sevgiyle aştıklarını dile getirdiler. Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 yıl önce evlenen ve depreme 1 hafta önce hastaneden çıkardıkları bebekleri ile yakalanan Müge ve Mustafa Şahin çifti ise programda gözyaşlarına boğuldu.
Mustafa Şahin, hatırlandıkları için yeniden doğduklarını belirterek, "Tüm Kozan annemiz, babamız oldu" dedi.
Müge Şahin de, deprem saatinde epilepsi hastası kızları Azra Asel uyumadığı için hayatta kaldıklarını belirterek, "Biz evden son anda çıktık, evimiz yıkıldı. Aile büyüklerimizi kaybettik. Eşimin asker arkadaşı sayesinde Kozan'a geldik. 19 aylık kızım doğumda beyin kanaması geçirdiği için engelli kaldı. Duygu doluyum, kayıplarım var. Annemi, babamı depremde kaybettim. İyi olmak zorundayız. Ben ve eşim engelliyiz ama güçlü olmak zorundayız. Kimsemiz kalmadı. Kızım 7,5 ay yoğun bakımda kaldı. Doğumdan bir hafta sonra deprem oldu. Ne ev kaldı ne bir şey, iyi ki çıkmış hastaneden. Biz yalnız başımayız ama güçlü olmak zorundayız. Birbirimizin yaralarını sarıyoruz. Bütün bebekler unutmaz çok, buna şükür, mutluyuz" diye konuştu.
Son Dakika › Genel › Depremzede çift Sevgililer Günü'nde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?