Depremzede vatandaşlar TOKİ konutlarına taşındılar - Son Dakika
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Depremzede vatandaşlar TOKİ konutlarına taşındılar

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Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına taşınan depremzede Abik ailesi, yeni yuvalarında yaşamanın heyecanını hissediyorlar. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için başlatılan çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından yapılan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Abik ailesi, yeni evlerine yerleşerek bayramın birinci günü kurban kesti ve ailesini ağırladı. Abik ailesi, devlet ve milletin desteğiyle yeniden hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

19.04.2024 10:00
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Depremzede vatandaşlar TOKİ konutlarına taşındılar

-Yeni yuvasına kavuşan depremzede kadın, "Yerleşince hemen gittim bayramın birinci günü, kurban aldım geldim kestirdim"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına taşınan afetzede Abik ailesi, yeni yuvalarında yaşamanın heyecanını hissediyorlar.

Asrın felaketinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, on binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlanmıştı. TOKİ tarafından yapımına geçtiğimiz yıl depremin hemen ardından başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Afet konutlarının ilk sakinlerinden olan Abik ailesi, yeni evlerinin heyecanını yaşıyorlar. Depremzede Hatice Abik, "Yeni evime yerleşerek ilk gün kurban kestim ve ailemi ağırladım. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.

"Allah'a çok şükür hamdolsun yapanlardan emeği geçenlerden"

83 yaşındaki Mustafa Abik, yeni yuvasında emeği olanlara teşekkürlerini dile getirerek "Allah o günleri göstermesin gerçekten çok büyük bir, felaket oldu. Evlerimiz böyle gitti geldi. Merdivenin bütün şeyleri yere düştü. Kontrole gelip ağır hasarlı bu binanın yıkılması lazım sonra geldiler yıktılar. Allah'a çok şükür hamdolsun yapanlardan emeği geçenlerden. Devletimizden Allah razı olsun gerçekten. Büyük bir mükafat bu bizim için Allah razı olsun" dedi.

"Yerleşince hemen gittim bayramın birinci günü, kurban aldım geldim kestirdim"

Evine bayramın birinci günü yerleştiğini ve ardından kurban kestiğini dile getiren 70 yaşındaki Hatice Abik,"Gece sahura kalktık oğlum işte yemeğimizi yedik, oturduk anca biz gürültüyle mübarek geldi. Kapıya zor kalkıp gittim, kapıdan tutundum. Kapıdan tutundum böyle elimi vura vura elim kırılmış başka yerde bitmiş, sabahtan kalktım elim böyle şişmiş. Takside kaldık 2-3 gece, takside kaldık sonra oğlan geldi bizi Ankara'dan aldı gitti. Ankara'ya götürdü, 1 ay orda kaldık. Hamdolsun Allah'a binlerce şükürler olsun yüce Mevla'ma. Devletimizden, milletimizden ya Rabbim yapanlardan Allah razı olsun. Yerleşince hemen gittim bayramın birinci günü, kurban aldım geldim kestirdim. Yemek yaptım çoluğu çocuk hepsini çağırdım, bayramın 1. günü hepsine burada yedirdim. Belki de 50 kişi erkek vardı, belki de 25 kişi kadın vardı. Memnun oldum Allah razı olsun oğlum, yapanlardan edenlerden, emeğe geçenlerden Allah razı olsun hepsinden de" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede vatandaşlar TOKİ konutlarına taşındılar - Son Dakika

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