Dijital şiddete karşı 'E-Spor Merkezi'

Talas Belediyesi E-Spor İnovasyon Merkezi Sorumlusu İsmail Cahit Mezgitli:

"E-spor merkezinde çocukların eğilimini bulup enerjisini boşaltarak dijital şiddeti absorbe ediyoruz"

"E-spor merkezleri AMATEM mantığı ile dijital bağımlılıkla mücadele ediyor"

KAYSERİ - Talas Belediyesi E-Spor İnovasyon Merkezi Sorumlusu İsmail Cahit Mezgitli, e-spor merkezlerinin çağın bağımlılığı olan dijital bağımlılıkla mücadele ettiğini söyleyerek, "E-spor merkezinde çocukların eğilimini bulup enerjisini boşaltarak dijital şiddeti absorbe ediyoruz" dedi.

Merkeze gelen çocukların kendilerini geliştirecekleri branşlara eğilim göstermelerini sağladıklarını söyleyen Talas Belediyesi E-Spor İnovasyon Merkezi Sorumlusu İsmail Cahit Mezgitli, "E-Spor Merkezi Talas Belediyesi'nde 2020 yılında faaliyete başladı. 2020 yılından itibaren merkez olarak dijital bağımlılıkla mücadele anlamında belli boyutlarda çaba gösteriyoruz. Bunun yanında sadece oyun bağımlılığı değil, çocukların bu yöndeki enerjilerini daha aktif olarak kullanmalarını sağlayacak farklı bölümlerimiz var. E-spor merkezimizde Youtuber odaları, greenbox ve bunun yanında Playstation odalarımız var. Bu odalarda buraya gelen arkadaşlar belli bir programa ve düzene göre çalışıyorlar. Buraya gelen profesyonel oyuncular 4 saat bilgisayar başında oyunlar var ve daha sonra da oyunla ilgili içerik çekmeleri gerekiyor. Bunun için farklı video programlarını kullanıyorlar. Yukarıda oyun yapıyorlar. Kendilerini geliştirici özellikte farklı branşlara eğilim göstertiyoruz çocuklara. Aynı zamanda da aşağıda inovasyon merkezimiz var. Orada da derslere katılmak zorunda e-sporcular. Bu derslerimiz de robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme. Çünkü görsel içerikli oyunlar olduğu için ve çocukların da bu yönde bir eğilimi olduğu için o taraftan kuvvetlendirerek devam ediyoruz çocukların eğilimlerini" dedi.

Mezgitli, merkezde dijital şiddete karşı da önlemler alındığını söyleyerek, "Daha sonrasında da yeni gelen oyuncuları mevcut profesyonel oyuncuların içine entegre ediyoruz. Yani bir akademi takımı oluşturuyoruz profesyonel a takımın altına. Akademi takımı, a takımına devamlı çalışıyor ağabeyleriyle. Bu şekilde onların hem oyun içindeki reflekslerini hem kendisini geliştiriyor hem de manevi anlamda ahlaki anlamda bir oyuncunun profesyonel bir oyuncunun nasıl olacağını öğreniyor. Şiddete karşı da şu şekilde önlem alıyoruz; bir psikolog eşliğinde devam ediyor çalışmalar. Bir insanın ekran başında geçirdiği süre 4 saati aştığı zaman ki bu araba sürüşünde de bu şekilde burada fikir ve zikir anlamında o tarafa yönelim sağlıyor. Biz de bunu 4 saate stabil tutuyoruz. Bunun yanında da enerjiyi atması için öğrencinin burada belli bir program var. Ali Dağı'nda yürüyüş yapıyorlar. Bir profesyonel futbolcu nasıl çalışıyorsa bir e-sporcu da aynı şekilde çalışmalı. Sadece bilgisayar başında oynamayacak, yukarıda içerik üretecek, VR gözlüğünde oyunlar tasarlayacak. Yani enerjisini bir şekilde attırdığımız zaman oradaki şiddeti bir şekilde absorbe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

E-spor merkezinin uyuşturucu ile mücadele gibi dijital bağımlılıkla mücadele amacı ile kurulduğunu da söyleyen Mezgitli, "Talas Belediyesi'nin e-spor merkezi neden var dersek de bir AMATEM mantığı ile kuruldu burası. Uyuşturucuyla nasıl mücadele ediliyorsa, şu anda çağın en büyük uyuşturucu aracı dijitalleşme, dijital bağımlılık olduğu için gelenlerden örnek vereyim; 16-17 saat bilgisayar başından kalkamayan bir çocuk mental ve akıl sağlığı olarak maalesef yerinde olmadığı için şiddet olayları yaşanıyor. Biz de diyoruz ki buraya gelin, biz burada çocukları profesyonelleştirelim. Bunun nasıl daha iyi bir meslek haline getirilebilirliğini konuşalım. Çocuklar eğer bu yönde eğilim gösteriyorsa yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlara yönlendirelim. Bizim burası bir nevi "Bizim çocuktan ne olur?" atölyesi gibi çalışıyor. Çocuğu alıp bakıyoruz neye elverişli, ne tarafa eğilimli bu konuda ve o konuda eğitiyoruz. Eğittikten sonra da ailelerine burada aylık olarak toplantılar sağlıyoruz. O toplantılarda da bilgilendirmelerini yapıyoruz ve öğrencilerimize her zaman şöyle söylüyoruz; çocuk balıksa kanat takmaya gerek yok. Biz o çocuğu burada yüzdürmeye çalışıyoruz ve kendi sularında yüzdürmeye çalışıyoruz. Karşı taraf hiçbir zaman müdahil olmasın, ahlaklı anlamda mücadele edebilsin diye. Kurallarımız, bunun yanında buraya gelmesi gerektiğinde belli saat aralıklarını kendilerine ayarlarken her zaman hayatlarından buraya ne kadar vakit ayırabileceklerse onu ayırmalarını ve geri kalanını da bizim dolduracağımızı söylüyoruz. E-spor merkezleri tamamen şiddete savaş açmış durumda. Mevcut oyunların tamamının şu an şiddet içerikli olması bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bizim başka bir amacımız var bu işte. Bu dijitalleşmenin önüne geçerek, çocukları profesyonel anlamda ilerideki mesleki branşlarına hazırlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonu ile Türkiye'de eşi bulunmayan çok kapsamlı bir E-Spor ve İnovasyon Merkezi olan Talas Belediyesi E-Spor İnovasyon Merkezi, Türkiye'nin tek sabit arenalı e-spor merkezi olma özelliğine sahip. Merkez, çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarıp bilinçli şekilde teknoloji oyunları ile tanışmalarını sağlıyor. Talasgücü Belediyespor E-Spor Kulübü, 1 Temmuz 2020'den beri faaliyet gösteriyor ve Kayseri'nin hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk ve tek lisanslı e-spor kulübü. Talasgücü E-Spor Takımı, aynı zamanda Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarında 120 takım arasında yarı final oynama başarısı gösterdi. Ayrıca Talas Belediyesi Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan kadın e-spor takımını kurup lisanslı kadın e-sporcular yetiştirdi.