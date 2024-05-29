Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan kazada ölen Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan kazada ölen Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ali Tepeyurt, bugün Mekkenur Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardında kalp krizi geçirdiği belirtilen Tepeyurt, ailesi, sevenleri ve mahalleli tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

29.05.2024 19:08
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan kazada ölen Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer'de dün seyir halinde geçirdiği kalp krizi sonrası aracın kontrolünü kaybetmesiyle trafik kazası geçiren Ali Tepeyurt, hayatını kaybetmişti. Su pazarlamacısı Tepeyurt için bugün Mekkenur Camii'nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, oğlu Hüseyin Tepeyurt, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, sevenleri, ailesi ve mahalleli katıldı. Tepeyurt'un sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Sanayi Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

"Kalp krizi geçirdi"

Ali Tepeyurt'un fabrikadan suyu aldıktan sonra orman yolunda kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen amca oğlu Zeynel Tepeyurt, "Yollar dardı herhalde onun da etkisi var. Vefat eden kişi benim amcamın oğlu. Bildiğim kadarıyla yolda kalp krizi geçirdi. Kalp sıkıntısı vardı. Tedavi oluyormuş. Merhumun arkadaşı da kalp krizi geçirdiğini söylemiş. Kendisi Florya'da su pazarlamacısıydı. Fabrikadan suyu alıyor sonra da orman yolunda kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan kazada ölen Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan kazada ölen Ali Tepeyurt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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