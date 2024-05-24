Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti

Geniş Video İzle

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde eşi ve bir çocuğuyla vefat eden Ali Bal'ın ailesine taziyelerini iletti. Başkan Erbaş, ailenin yanında olduklarını vurgulayarak dua etti.

24.05.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde eşi ve bir çocuğuyla vefat eden Ali Bal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Bal'ın aynı zamanda halen Vehbi Aslantürk Camii'nde imam hatip olarak görevini sürdüren babası Adem Bal'ı evinde ziyaret etti. Ali Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabır dileklerini ileten Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, ayrıca Ali Bal'ın depremden sağ kurtulan 7 yaşındaki kızı Zeynep Ravza ile de bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ile Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ali Erbaş, Ali Bal, Genel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı.
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 22:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement