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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam ve cami cemaatine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam ve cami cemaatine yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Başkan Erbaş, saldırının sonuna kadar takipçi olacaklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam ve cami cemaatine yapılan saldırıyı kınadı
08.01.2024 - 23:44,  Güncelleme: 23:46
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam ve cami cemaatine yapılan saldırıyı kınadı

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in, bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ettiği paylaşımında "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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