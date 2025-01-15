Diyanet\'ten 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Vurgusu

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "4-6 yaş Kur'an kurslarımız büyük bir teveccüh ile karşılanmaya devam ediyor"

ERZİNCAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizin dört bir yanında açmış olduğumuz 4-6 yaş Kur'an Kurslarımız hem ailelerimiz hem de çocuklarımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanmaya devam ediyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Erbaş, paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında açmış olduğumuz 4-6 yaş Kur'an Kurslarımız hem ailelerimiz hem de çocuklarımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanmaya devam ediyor. Erzincan'da evladını 4-6 yaş Kur'an kursumuza gönderen bir annenin güzel yorumları bizleri mutlu etmiş ve bu alanda gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın açılışından bugüne emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.