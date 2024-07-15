Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretleriyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretleriyle başladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, askeri yetkililer ve şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, şehitlik bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Vali Zorluoğlu, şehit kabirlerine karanfil sundu.

15.07.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretleriyle başladı

DİYARBAKIR - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı nedeniyle Diyarbakır'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikler, merkez Yenişehir ilçesi Hava Şehitliği'ni ziyaretle başladı.

Ziyarete; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, ilçe Kaymakamları, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Şehitlik bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Büyük'ün yaptığı dua ile devam etti. Daha sonra Vali Zorluoğlu, şehit kabirlerine karanfil sundu.

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretleriyle başladı - Son Dakika


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretleriyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement