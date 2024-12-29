Doktor ve Karga Arasındaki Eşsiz Dostluk - Son Dakika
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Doktor ve Karga Arasındaki Eşsiz Dostluk

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Sivas'ta doktor Mehmet Özgür Yılmaz, yaralı bir kargayı sahiplenip onunla inseparable bir bağ kurdu.

29.12.2024 10:19
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Bu dostluğu görenler dönüp bir daha bakıyor

Doktor'un karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor

SİVAS - Sivas'ta doktor olarak görev yapan Mehmet Özgür Yılmaz, yavruyken yaralı halde tesadüfen bulduğu ve 6 aydır besleyip büyüttüğü karga bir an olsun yanından ayrılmıyor. Yılmaz'ın karga ile olan dostluğunu görenler ise hayrete düşüyor.

Sivas'ta yaşayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, eşine az rastlanır bir dostluğa sahip oldu. Yaralı halde bulduğu kargayı tedavi eden Yılmaz, daha sonra kargayı sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Bir bebeğe bakar gibi kargayı elleriyle besleyip büyüten Yılmaz, Jackoo adını verdiği kargayı doğaya salmak istese de sevimli karga doğayı değil adeta Yılmaz'ı seçti. Bir an olsun Yılmaz'ın yanından ayrılamayan sevimli karga, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"Uçamıyordu, yürümekte bile zorlanıyordu"

Yılmaz, kargayı bulduğunda uçamadığını ifade ederek, "Evimin çevresinde sürekli görüyordum ve hayranlıkla izliyordum. Çalışma arkadaşlarıma da bu durumdan bahsettim. Eğer denk gelirse Karga beslemek istediğimi söyledim. Bana 'Onu besleyemezsiniz. Bu yabani bir hayvan ve evcilleşmez dediler' ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga önüme düştü. 2 haftalıktı. Uçamıyordu hatta yürümekte bile zorlanıyordu. Kanadı kırılmıştı. Tedavi etmek için aldık. Tedavi ettik besledik ve bize çok alıştı. Bizi bırakmadı" dedi.

"Gittiğim her yere götürüyorum"

Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, "Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Doktor ve Karga Arasındaki Eşsiz Dostluk - Son Dakika

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