Doktorclub Awards 2023'te İHA muhabiri Karadağ'a ödül

İHA muhabiri Hasibe Karadağ'a ödülünü İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek takdim etti

İSTANBUL - Doktorclub Awards 2023 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde bu yıl ilk kez bir basın mensubuna verilen Doctorclub Özel Ödülü'ne İhlas Haber Ajansı'nın başarılı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ layık görüldü. Karadağ'ın ödülü Doktorclub Awards 2023 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından takdim edildi.

Sağlık hizmeti sunumunda ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla Doktorclub (www.doktorclub.com) tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bilimsel iş birliği ile düzenlenen Doktorclub Awards 2023 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri 29 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Tören Doktorclub Awards 2023 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, Doktorclub CEO'su Gökçe Yaraşan ile çok sayıda hekim, akademisyen ve sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. Doktorclub Awards web sitesinden yapılan başvurular arasından, Türkiye'nin önde gelen hekim ve akademisyenleri ile sağlık endüstrisinin öne çıkan firmalarının yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan oylama ile her kategorinin finalistleri belirlendi. Ardından Doktorclub'a üye binlerce hekimin oylamasıyla kazanlar belli oldu. Gecede Türkiye'nin dört bir yanındaki hekim ve akademisyenlerin oylamalar sonucu kazandığı ödüller takdim edilirken İhlas Haber Ajansı'nın başarılı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ da bu yıl ilk kez bir basın mensubuna verilen Doctorclub Özel Ödülü'ne layık görüldü. Toplumsal farkındalığı arttırmak ve yaptığı haberlerle vatandaşların bilinçlenmesine sunduğu katkıdan ötürü Türk Böbrek Vakfı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi kurumlardan da ödülleri bulunan Karadağ'a ödülü tören sonrası İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Tükek, İHA muhabiri Karadağ'a sağlık haberlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasındaki özverisinden ötürü teşekkür ederken başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

"Hasibe'nin çok başarılı işlere imza attığını görüyoruz"

Ödüllere ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Geçtiğimiz hafta İstanbul Tıp Fakültesi ve Doktorclub'ın ortaklaşa düzenlediği Türkiye'nin Sağlık Ödülleri 2023 ödülleri sahiplerini buldu. Bu alanda genellikle Türkiye'de kendi alanında çalışma yapmış, inovatif görüşleri olan ve yenilikçi birtakım fikirler ortaya atmış fikir liderleri ödül kazanmaya layık görüldü. Özellikle sağlık alanında haber yapan bu anlamda kendini gösteren, Türkiye'nin sağlık alanındaki haberlere ulaşmasını temin eden bir kategori daha bu seneye özgü olarak oluşturuldu, İhlas Haber Ajansı'ndan Hasibe Karadağ bu ödüle layık görüldü. Özellikle 80 bine yakın hekimin katıldığı bir oylama sonucu böyle bir ödül almaya hak kazandı. Hasibe Hanım gerçekten sağlık alanındaki özellikle yenilikçi görüşleri ortaya çıkartan ve bunu bütünleştiren, insanlara bunun tanıtımını yapan bizim de çok yakinen takdir ettiğimiz, bu ödüle layık olduğuna kalben çok inandığımız bir kişi. Sağlık alanındaki çalışmaların halka ulaştırılması, anlatılması açısından sağlık medyasının çok büyük önemi var. Bu sağlık medyasında da hakikaten Hasibe'nin çok başarılı işlere imza attığını görüyoruz ve kendisini tekrar tebrik ediyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi ve Doktorclub olarak başarılarının devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Layık gören, törende emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"

Doctorclub Özel Ödülü'ne layık görülen İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ yaptığı konuşmada, "İstanbul Üniversitesi mezunuyum, mezun olduğum üniversitenin bünyesinde bu ödülü almak, böyle değerli isimlerin takdirini kazanmış olmak benim için çok kıymetli, beni her zaman destekleyen sevgili anneme, babama, aileme çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız haberlerle farkındalık oluşturabiliyor, insanlara fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından alanında öne çıkan, yaptığı araştırma geliştirme çalışmalarıyla sağlığa değer katan isimlerinin ödüllendirildiği bir törende bu yıl ilk kez verilen bu ödülü bana layık gören, törende emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ödül alan, insanlığa katkı sunan çalışmaları gerçekleştiren hekimlerimizi, akademisyenlerimizi tebrik ediyorum, ülkemiz için nice başarılı çalışmalara diyorum" dedi.

Törende ödül alan kurumlar ve isimler ise şöyle;

Yılın Doktoru Ödülleri kategorisi 6 ana başlıktan oluşurken Yaşam Boyu Onur Ödül Prof. Dr. Engin Bermek, Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Dr. Rıfat Uğurlutan, Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Prof. Dr. Cihangir Akgün, Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Uz. Dr. Burak Mergen, Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi Stj. Dr. Ece Eroğlu oldu.

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri kategorisi 4 ana başlıktan oluşurken Yılın Yenilikçi Hemşiresi Dr. Öğr. Üyesi Remziye Semerci, Yılın Yenilikçi Eczacısı Ecz. Ayşegül Ateş Değirmenci, Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Yılın Yenilikçi Sağlık Yöneticisi ödülü ise Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit'in oldu.

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri başlığında Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması İlko İlaç, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü Recordati İlaç'ın oldu.

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri başlığında Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü.

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması: E Teşhis Sağlık

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması: Erciyes Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması: Sağlık Bakanlığı/Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yılın Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Doktorclub Awards 2023 - Jüri Özel Ödülü: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı

Yılın Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Doktorclub Awards 2023 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Özel Ödülü: Prof. Dr. Alaettin Çelik

Doktorclub Awards 2023 - Doktorclub Akademi Özel Ödülü: "Fakülteye Elveda... Hekimliğe Merhaba" Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı

Doktorclub Awards 2023 - Doktorclub Akademi Özel Ödülü: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

Doktorclub Awards 2023- Doktorclub Özel Ödülü: İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ