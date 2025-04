Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık Protesto Edildi

Down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmadığı Gimsa AVM protesto edildi

ANKARA - Down sendromlu bir çocuğun Gimsa Park Eryaman AVM'de yer alan bir oyun alanına alınmamasının ardından, olayın gerçekleştiği alışveriş merkezi önünde eylem düzenlendi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasının ardından eylem düzenlendi. Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından olayın gerçekleştiği Gimsa Park Alışveriş Merkezi önünde gerçekleşen eyleme çok sayıda aile ve down sendromlu çocuk katıldı.

Olay anını aktaran down sendromlu çocuğun öğretmeni Sevcan Odabaşı, "Öğrencimi sosyalleşmesi için Eryaman'da bulunan bir alana getirdim. Öğrencim özel gereksinimli olduğu için oyun alanına giremeyeceği söylendi" dedi. Odabaşı yetkili kişiyle görüştüğünü söyleyerek, "Evet özel çocukların zarar verebileceği ya da görebileceği için içeri alınamayacağı söylendi. Bunun ayrımcılık olduğunu her çocuğun eşit olduğunu vurguladım" diye konuştu.

Farkındalık olması adına yaşanan olayı video kaydına aldığını belirten Odabaşı, "Özel çocukların adının geçtiği bir haber ülkeye girdi bu konuda çok mutluyum umarım son bir haber olur" ifadelerini kullandı.

"Özel çocuk aileleri dışarı çıksınlar"

Özel gereksinimli çocukların toplumda yer edinebilmesi için velilere çok iş düştüğünü vurgulayan Odabaşı, şunları kaydetti:

"Veliler kendilerini evlere soyutladıkları için insanlar özel çocuklara alışkın değil kendilerine hak görüyorlar azınlık göründükleri için işletme sahipleri ya da diğer insanlar bunu kendilerinde bir hak görüyor. Lütfen özel çocuk aileleri dışarı çıksınlar ellerinden ne geliyorsa. Çocuk istediğini yapabilir özel bir çocuk evet farklı davranışları olabilir farklı algıladığı için ama aileler pes etmemeli."

Öğrencisinin durumunun şu an iyi olduğunu dile getiren Odabaşı, o an çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

"Bu tarz ayrımcılıklarla karşılaşıyoruz"

Olay anında orada olmadığını söyleyen anne Hatice Süleha Öneryüce ise, ayrımcılıklara farklı alanlarda da karşılaştığını anlatarak, "Bu tarz ayrımcılıklarla karşılaşıyoruz. En üzücü olanın da açıkçası tabii ki burası topluma açık bir alan olduğu için bir oyun alanı, burası tamamen kamuya açık bir alan. Bunun haricinde de eğitimde çok, maalesef ki çok acı ayrımcılıklar var. Olayın oradan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerden de gerekli düzenlemeleri bu anlamda yapmalarını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Öneryüce, olayla alakalı şikayetçi olacağını belirtti.

"Oyun bir haktır"

Türkiye Down Sendromlu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Cansu Korkmaz, Gimsa Park Eryaman AVM önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, olayın duyulmasının ardından yetkililerin müdahalede bulunduğunu söyledi. Korkmaz, "Oyun bir haktır. Aynı sağlık, barınma, yaşama gibi çocuğun en temel hak ve özgürlüklerinden bir tanesidir. Bu hiçbir şekilde önüne geçilemez, engellenemez. Aynı bizim çocuklarımızla akranlarıyla birlikte" değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, aksi bütün uygulamaların ayrımcılık olduğunun altını çizdi.