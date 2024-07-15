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Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı

KAYSERİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 yıl önce bugün TSK üniformasını gasp eden hainlerin kalkışmasının yaşandığını söyleyerek, "8 yıl önce bugün bu saatlerde belki de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını gasp eden hainlerin bir kalkışmasını yaşadık. Hayatımızın en sıkıntılı gecesiydi. Anlaşılan savaş kavramı değişmişti. Ülkemiz üzerinde emeli olanlar, ordumuzun ve bürokratlarımız içinden birçok kişiyi ağına düşürmüş, beynini yıkamış, kendi vatandaşını öldürecek kadar gözü dönmüş hainler haline getirmiş, FETÖ olarak vatanımızın ve milletimizin üzerine salmışlardı. Çocukluğundan beri çorabından gömleğine, postalından üniformasına kadar karşılanan ve okutulan sözde vatan evlatları, silahlarını ve füzelerini, devletine ve milletine karşı kullanıyordu. Cephe savaşında düşman karşımızda olurdu ama şimdi donduk kaldık. Bin yıllık hesap yapmışlardı. 40 yıldır sinsi sinsi, ince ince STK'lardan resmi kurumlara kadar içimize sızmışlardı. O gece, inanılır gibi değildi. Bizi korumakla görevlilerdi, bizi vurdular. FETÖ'cü hainler milletin vergisiyle alınan uçak ve mühimmatlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef aldılar ama çabuk toparlandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve davetiyle stratejik yerlerde ve meydanlarda toplandık. Selalar okundu, ezanlar okundu, daha bir duyguluydu, daha farklı selalar vardı. İstanbul'da gömleğini tankın egzozuna tıkayıp tankı durduran kardeşim ile Kahramankazan'da tarlasındaki ekini yakıp uçakların kalkışını engelleyen kardeşimizin inancı ve heyecanı tüm meydanlarda kendini gösterdi" dedi.

15 Temmuz gecesi Türk Milleti ve egemenliğinin hedef alındığını söyleyen Yalçın, "15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesinde sadece Cumhurbaşkanımız ve hükümeti, meclisi hedef aldılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. Sadece darbe girişimi dersek hafife almış oluruz. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler doğrudan Türk milletini, egemenliğimizi hedef almışlardır. İç savaş çıkararak vatanımızı bölüp parçalamak istemişlerdir. 15 Temmuz'da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'da bölmeye cüret edip bizi sırtımızdan vuranların, kendilerini bizden gösterenler olduğunu uzun yıllar gelecek nesillere anlatmakta zorluk çekeceğiz. Çünkü içimiz acıyacak ama bizlere düşen 15 Temmuz 2016 gününü unutmamak ve unutturmamaktır. Bize düşen, İstiklal Marşımızı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini daha bir hissederek tekrar tekrar düşünerek okumaktır. Bize düşen, adı ister FETÖ ister PKK olsun terör örgütlerini ve arkasındakileri görmektir. Bize düşen, şu anda topraklarımızda ve sınır ötesinde mücadeleye devam eden güvenlik güçlerimiz ve özel görevli kardeşlerimizle helalleşebilme hassasiyeti içerisinde yaptığımız her işin en güzelini yapmaktır. 15 Temmuz şehitlerimiz de tüm şehitlerimiz gibi her birimizin evladı, kardeşi anası babası olmuştur. 251 şehit verdik ve binlerce gazi. Ömer Halisdemir'den Cennet Yiğit'e, Erol Olçak'tan Özel Harekatta görevli 44 şehidimize kadar, 'ben buraya devletimi korumaya geldim' diyen, 'bugün şehit olmazsam yarın zillet içerisinde yaşayamam' diyen kahramanlara ve tüm şehitlerimize sonsuz minnet duygusu içinde olmaktır. Bize düşen, sosyal dokumuzu sıkılaştırmak, akraba, aile, komşuluk yani millet olma duygularımıza sahip çıkmaktır. Bize düşen, başta dil birliğimiz, din birliğimiz ve milli hassasiyetimize sahip çıkarak milli birliğimizi tehdit eden istismarcılara ve ikiyüzlülere fırsat vermemektir. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında günlerce meydanlarda 'evim demeden vatanım' diyen, 'ailem demeden milletim' diyen, 'işim demeden istiklalim' diyen, 'bugün demeden yarınım' diyen, devletin millet, milletin de devlet demek olduğunu ispatlayan, bu vatanın kimin olduğunu dosta düşmana gösteren, kara ihanete; dur! diyen yeter! diyen, düşmana, işbirlikçisine, hatta ihanet içinde olan tüm insanlara, zavallı yaratıklara bizzat varlıklarıyla, ruhlarıyla, düşünceleriyle, yüksek ahlakıyla, vatana ve demokrasiye sahip çıkan, meydanları dolduran siz vatan sevdalısı tüm kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Sayenizde bugünün adı Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmuştur ve böyle kalacaktır. Bugün burada en büyük Türk bayrağını açacağız. Hiçbir zaman 15 Temmuz'u unutturmayacağız. tıpkı Çanakkale'yi, diğer bağımsızlık savaşlarımızı unutturmadığımız gibi. Bayrağımızın rengini kanından aldığı tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi, sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi arz ediyorum. Erciyes Anadolu Holding tarafından temin edilen bu en büyük bayrak için CEO sayın Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk Bayrağı protokol üyeleri, personeller ve vatandaşlar tarafından açıldı. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.