Dürüstlüğün Örneği: Emekli Öğretmen 100 Bin Lirayı İade Etti - Son Dakika
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Genel

Dürüstlüğün Örneği: Emekli Öğretmen 100 Bin Lirayı İade Etti

Emekli öğretmen Halil Örs, kuyumcuda fazla verilen 100 bin lirayı geri iade ederek örnek oldu.

06.03.2025 00:23
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Emekli öğretmenden dürüstlük örneği: Kuyumcuda verilen fazladan 100 bin lirayı iade etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de emekli bir öğretmen, oğluna otomobil almak için altın bozdurduğu kuyumcuda çalışan tarafından yanlışlıkla fazla verilen 100 bin lirayı iade ederek örnek davranış sergiledi.

Kırıkkale'de yaşayan emekli öğretmen Halil Örs, oğluna otomobil almak için 3 farklı kuyumcuda altın bozdurdu. Ancak araç alımı sırasında, paranın 100 bin lira fazla olduğunu fark etti. Durumu düzeltmek isteyen Örs, altın bozdurduğu kuyumcuları tek tek dolaşarak fazladan verilen paranın sahibini buldu. Yapılan incelemeler ve güvenlik kameralarının kontrol edilmesi sonucunda, bir kuyumcu çalışanının iş yerindeki müşteri yoğunluğundan dolayı yanlışlıkla fazla para verdiği anlaşıldı. Örs, fazla verilen 100 bin lirayı eksiksiz olarak kuyumcuya teslim etti.

İHA muhabirine konuşan Halil Örs, "Araba almak için altınlarımızı 3 farklı sarrafta bozdurduk. Parayı hiç saymadan Ankara'ya gittik. Orada poşeti açınca 100 bin lira fazla olduğunu fark ettik. Bu para bizim değil dedik ve hemen iade etmek için kuyumcuları dolaştık. Güvenlik kameralarından tespit edildi ve bizde emanet olan bu parayı sahibine teslim ettik" dedi.

Kuyumcu çalışanı Bülent Erkeli ise Halil Örs'ün bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirtti. Erkeli, "Halil öğretmenimize gösterdiği bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Herkesin yapacağı bir şey değil, çok dürüst ve düzgün bir insan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Otomobil, Otomobil, Ekonomi, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Dürüstlüğün Örneği: Emekli Öğretmen 100 Bin Lirayı İade Etti - Son Dakika

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