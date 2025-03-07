Düzce Belediyesi'nden Emekçi Kadınlara Unutulmaz 8 Mart Sürprizi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Emekçi Kadınlara Unutulmaz 8 Mart Sürprizi

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Düzce Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadınlara, eşlerinden gelen duygusal mesajlarla dolu bir sürpriz hazırladı. LED ekranda gösterilen videolar, kadınları mutlu ederken gözyaşlarına da neden oldu.

07.03.2025 10:16  Güncelleme: 10:34
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Emekçi kadınları ağlatan kutlama: "Hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu"

LED ekranda eşlerinden gelen mesajları gördüler

"70 yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim"

DÜZCE - Düzce Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı ve duygu yüklü bir sürprizle kutladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan kadınlar, peyzaj çalışması yaparken hiç beklemedikleri bir anda LED ekranda eşlerinin duygu dolu mesajlarıyla karşılaştı. Eşlerinin onlara olan sevgisi ve takdirini dile getirdiği videolar, kadınları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde eşlerine "Seni seviyorum" diyerek sürpriz yapan kadınlar, bu kez eşlerinden gelen içten mesajlarla karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi, kadınların eşleriyle özel röportajlar yaparak bu anlamlı sürprizi hazırladı. Videolarda, erkekler eşlerine duydukları sevgiyi ve saygıyı dile getirirken, kadınların fedakarlıklarını, birlikte göğüs gerdikleri zorlukları ve mutlu evliliklerini anlattılar.

Kadınlar Günü için anlamlı mesajlar veren erkekler, "Kadınlar olmasaydı yaşamın bir anlamı olmazdı. Hayat onlarla var. Televizyonlarda görüyoruz, kadınlara şiddet uygulanıyor, öldürülüyorlar. Biz onları mutlu olmak için aldık. Kadına şiddet uygulayana yazıklar olsun" diyerek duygularını ifade etti.

Emekçi kadınlar mutluluk gözyaşı döktü

Millet Bahçesi'nde yeşil alan bakımı yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, LED ekranda eşlerinin mesajlarını görünce şaşırdılar. Duygusal ve içten sözlerle karşılaşan kadınların ilk tepkisi, mutluluk gözyaşları oldu. Sürpriz bununla da bitmedi. Ellerinde çiçeklerle eşlerinin karşısına çıkan erkekler, onları tek tek tebrik ederek sevgilerini dile getirdi. Kadınlar, hem eşlerine hem de Düzce Belediyesi'ne bu unutulmaz anı yaşattıkları için teşekkür etti.

"Hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu"

Sürpriz karşısında çok duygulanan Tenzile Altınışık, "70 yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim, ilk kez görüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gülsüm Poyraz ise "Şok geçirdim, inanılacak gibi değildi. Hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu. Hepinizden Allah razı olsun. Bize bu duyguyu yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Emekçi Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Çalışmak çok güzel bir şey. Hele bu duyguyu yaşamak daha güzel bir şey. Belediyemize de binlerce teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Meryem Ergün de, "Çok mutlu oldum. Aşırı derecede çok duygulandım. Çok bambaşka bir duygu oldu benim için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düzce Belediyesi'nden Emekçi Kadınlara Unutulmaz 8 Mart Sürprizi - Son Dakika

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