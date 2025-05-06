Efsane cimnastikçi Canbaş, karanfillerle anıldı - Son Dakika
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Efsane cimnastikçi Canbaş, karanfillerle anıldı

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Efsane cimnastikçi Canbaş, karanfillerle anıldı Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

06.05.2025 15:41
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Efsane cimnastikçi Canbaş, karanfillerle anıldı

BOLU - Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Genç yaşta başladığı spor kariyerinde 1 dünya, 1 avrupa, 5 balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu kazanan Milli Cimnastikçi Murat Canbaş, 1994 senesinde 19 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Murat Canbaş'ın vefatının 31. yıl dönümünde, Bolu Şehitler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merhum Canbaş'ın ablası Emine Canbaş, Milli Cimnastikçi Murat Canbaş'ın başarılarla dolu spor hayatını anlattı.

"Dünya cimnastik ailesi için büyük bir kazanımdır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Canbaş için yaptığı konuşmada, "Murat Canbaş gibi bir karakterin, şahsiyetin 31 yıl sonra dahi olsa bu kadar saygıyla, rahmetle, minnetle ve gururla anılması, hepimiz için, Bolu için, Türkiye için, Federasyon için, cimnastik ailesi için ve bütün dünya cimnastik ailesi için büyük bir kazanımdır. Murat abimizi, yaptığımız dualar kadar, elde ettiğimiz başarılarla, aldığımız madalyalarla, göndere çektiğimiz şanlı bayrağımızla, bütün dünya uluslarına dinlettiğimiz İstiklal Marşı'mızla inşallah bir kez daha gururlandıracağız" dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Canbaş'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Efsane cimnastikçi Canbaş, karanfillerle anıldı - Son Dakika

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