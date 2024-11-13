Emekli Astsubay Bahadır Altıok'tan Kırşehir Belediyesi'ne 'Atatürk Portresi' Tepkisi - Son Dakika
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Genel

Emekli Astsubay Bahadır Altıok'tan Kırşehir Belediyesi'ne 'Atatürk Portresi' Tepkisi

Kırşehir'de yaşayan emekli astsubay ve ressam Bahadır Altıok, Kırşehir Belediyesinin kendisine Atatürk portresinin ödemesini yapmadığını belirterek büyük bir tepki gösterdi. 14 aylık emeğinin karşılıksız kaldığını ifade eden Altıok, belediyeyi 1 yıl boyunca oyalamakla suçladı.

13.11.2024 19:28
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Emekli astsubaydan Kırşehir Belediyesi'ne 'Atatürk portresi' tepkisi

Ressam ve emekli astsubay Bahadır Altıok:

"Belediye 14 aylık emeğimi ödemedi"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan emekli Astsubay Bahadır Altıok, Kırşehir Belediyesinin kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki portresinin bedelini ödemediğini belirterek, "1 yıl boyunca beni oyaladılar, ben de resmimi götürme kararı aldım" dedi.

Ressam olan emekli Astsubay Bahadır Altıok, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında ilgi gören ve 14 aylık emeği ile ortaya çıkan Atatürk'ün at üzerindeki yağlı boya resminin belediye tarafından talep edilmesine rağmen 'Ödeme kalemimiz yok' gerekçesiyle kendisine ödeme yapılmadığını söyledi. Belediye yetkililerince bir yıllık süre geçmesine rağmen portre ödemesi için bir hafta süre istendiğini söyleyen Altıok, "2008 yılından bu yana gönül verdim ve resim yapıyorum. Tablo Atatürk sevgimden kaynaklı" dedi.

Altıok, "Sergilenmesi adına Cumhuriyetin 100. yılında getirdim. Yetkililer benden alacaklarını söylediler. 100. yıl kutlamalarından bu yana ödeme yapılmadı. Ödeme yapılmadığı gibi gururumuz dahi okşanmadı. 1 yıl boyunca beni oyaladılar, ben de resmimi götürme kararı aldım" diye konuştu.

Belediye yetkililerinin ödeme kalemleri olmamasını gerekçe gösterdiklerini fakat ödemenin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılarak belediyeye tablonun hediye edileceği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktaran Altıok, bu süreçte uğradığı manevi zararla eserinin de değersizleştirildiğini belirterek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emekli Astsubay Bahadır Altıok'tan Kırşehir Belediyesi'ne 'Atatürk Portresi' Tepkisi - Son Dakika

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