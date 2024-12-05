Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile Diplomatlık İlişkilerinin 100. Yılında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile Diplomatlık İlişkilerinin 100. Yılında Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı dolayısıyla Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi. İkili, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü ziyaret ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendiren özel eserleri tanıtma fırsatı buldu.

05.12.2024 12:04
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Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Japonya Veliaht Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito'nun eşi Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi. Birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü gezdiler.

Emine Erdoğan, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. Yıl dönümü kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino'yu ağırladı. Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında ülkemizi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum" dedi.

Ziyarette Emine Erdoğan ve Akishino, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü ziyaret etti. Millet kütüphanesi ziyaretinin önemine değinen Erdoğan, "Farklı medeniyetlerin birikimlerini aynı çatı altında buluşturan kütüphanemizde muhafaza edilen özel ve nadir eserleri tanıtma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Japonya kitaplığının, iki ülke mirası için bir sembol niteliğinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Japonya Kitaplığı, iki ülkenin ortak mirasına ışık tutan ve dostluk bağlarını güçlendiren bir sembol niteliğinde. Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek tarihimizin büyük liderlerinden birinin vizyonunu, sanata ve bilgiye olan bağlılığını yakından inceledik. Temennimiz bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımasıdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile Diplomatlık İlişkilerinin 100. Yılında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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