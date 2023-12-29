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Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazzeli çocukların çizdiği resimlerden oluşan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti
29.12.2023 - 22:02,
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Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazzeli çocukların çizdiği resimlerden oluşan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti. Sergide duygu dolu anlar yaşadığı görülen Erdoğan, "En temel hakları olan yaşam hakları elinden alınan Filistinli çocukların seslerini daha fazla duyurmak, onların yaşadıkları acıyı daha fazla görünür kılmak zorundayız. Bu zulmün son bulması için dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırıyor ve Türkiye olarak bu yönde yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Meydanı'nda açıldı. Gazzeli çocukların çizdiği eserlerden oluşan sergiye Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Erdoğan, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması için dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırdıklarını ve Türkiye olarak bu yönde yoğun çaba harcadıklarını söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikati haykırmaktan bir adım dahi geri durmayacaklarını, Gazze'de öldürülen masum çocukların haklı davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Gazzeli çocukların çizdiği eserlerden oluşan Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin 29 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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