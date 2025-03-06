Eminönü'nde Ramazan Alışverişi Yoğun

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Eminönü'nde Ramazan alışverişi hareketliliği devam ediyor

İSTANBUL - Eminönü Mısır Çarşısı'nda vatandaşların Ramazan alışverişi hareketliliği devam ediyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan kahvaltılık ürünler ilgi görüyor.

İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan hareketliliği devam ediyor. En çok ilgili kahvaltılık ürünler görürken, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin fiyatı 250 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Çarşı esnafı, Ramazan'ın bereket getirdiğini belirterek yoğunluğun bayram öncesi artmasını beklediklerini ifade etti.

"Peynir fiyatları 295 liradan başlıyor"

Peynir esnafı Fettah Özgüç, "Peynir fiyatları yüksek. Peynir fiyatları 295 liradan başlıyor. Fiyatlar normal ama bütçe az" dedi.

"Fiyatlar çok pahalı değil, 300 - 340 lira bir kilogram kaşar peynirin fiyatı"

Peynir fiyatlarından bahseden bir esnaf ise, "Vatandaşların ilgisi çok. Fiyatları çok pahalı değil. Kaşar peynirin kilogram fiyatı 300 - 340 lira. Piyasada da 450 - 500 lira peynirin fiyatı. Ramazanda tercih edilen peynirlerin başında eski kaşar, çeçil peynir, beyaz peynir gelmektedir. Ramazanın ilk 10 günü iş yapılır" şeklinde konuştu.

"Peynirin en çok tuzsuz olanı tercih ediliyor"

Vatandaşların tuzsuz peynir tercih ettiğini söyleyen esnaf Mehmet Memiş, "Fiyatlar önceki yıllara göre pahalı değil. Fiyatlar 230 liradan başlayıp 400 liraya kadar gidiyor. Peynirin en çok tuzsuz olanı tercih ediliyor. Çünkü insanlar sahurda tuzsuz peynirler tüketmek istiyor. Onun içinde tuzsuz peynir tercih ediyorlar. Ramazandan önce güzel bir yoğunluk oldu. Ramazan içinde fiyatlar biraz daha düşüş gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Ramazanın ilk haftası vatandaşların alışveriş yaptığını söyleyen esnaf Cihan Kali, "Ramazan bereketi ile geldi. İlk 4-5 günümüz yoğun geçti. Çünkü Ramazanda vatandaşların iftar ve sahurda en çok tercih ettiği ürün peynirdir. Daha çok beyaz peynirden taze kaşara, pastırmaya kadar herkes alışverişini yaptı. Vatandaşlarımız ilk hafta alacaklarını aldılar" dedi.

"Bayrama 1 hafta kala yoğunluğumuz artıyor"

Yoğunluğun devam edeceğini söyleyen esnaf Kali, "Ramazan ortasında bir yoğunluk daha bekliyoruz. Bayrama 1 hafta kala yoğunluğumuz artıyor. Fiyatlar, normal. Ezine peynirinin fiyatı 300 lira ile 350 lira arasında değişiyor. Eski kaşar fiyatlarımız 300 ile 400 lira arasında. Herkes az da olsa pastırma alıyor. Pastırmanın kilogramı da bin 700 lira. Ramazana özgü fiyat değişikliğimiz olmadı" diye konuştu.