Emniyet Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
ANKARA - Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ayyıldız ile üst düzey emniyet yetkilileri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi. Çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Ayyıldız ve beraberindekiler, daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.
Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ayyıldız, şunları kaydetti:
"İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için ülkemizin dört bir yanında her koşulda görev yapan Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünün idraki içerisindeyiz. 179 yıldır vatan ve bayrak aşkı, şehitlerimizden aldığı ilham ve milletine duyduğu sadakatle yoluna kararlılıkla devam eden bu güzide Teşkilat, bugün geldiğimiz noktada dünyanın en saygın teşkilatları arasında yer almanın gururunu yaşamakta, Cumhuriyetimizin 'ilelebet payidar kalması' için yeni hedeflere de aynı cesaretle yürümektedir. Hiç şüphesiz ki devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm kirli oluşumların kökünü kazmak nihai hedefimizdir. Terör başta olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ile mücadele, genel asayiş ve trafik düzeninin sağlanması noktasında üstün bir performans ortaya koyarken, milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı da en temel görev kabul etmekteyiz. Şanlı mazimizden aldığımız güçle güvenlik hizmetlerinin standardını çok daha ileri bir boyuta taşıyarak 'örnek ülke' olmak, 85 milyonla ortak gururumuz olacaktır. Göğsümüzü kabartan her başarı Türk Polisinin yıldızını daha da parlatacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılını kutluyor, devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
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