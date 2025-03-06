Engelli öğrenciler Ramazan'a özel yaptıkları tespihleri vatandaşlara hediye etti - Son Dakika
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Engelli öğrenciler Ramazan'a özel yaptıkları tespihleri vatandaşlara hediye etti

Engelli öğrenciler Ramazan'a özel yaptıkları tespihleri vatandaşlara hediye etti Özel öğrencilerden Ramazan'a özel el emeği göz nuru tespihler Başakşehir Engelsiz Yaşam Atölyesinde engelli bireyler ve ilçede eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

06.03.2025 00:14
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Engelli öğrenciler Ramazan'a özel yaptıkları tespihleri vatandaşlara hediye etti

Özel öğrencilerden Ramazan'a özel el emeği göz nuru tespihler

İSTANBUL - Başakşehir Engelsiz Yaşam Atölyesinde engelli bireyler ve ilçede eğitim gören öğrenciler bir araya geldi. Birlikte Ramazan Ayı'na özel tespihler yapan gençler, el emeği göz nuru ürünleri vatandaşa hediye etti. Etkinlikte öğrencilere eşlik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Aslında bu bir terapi. Evlerde problem yaşayan çocukların burada daha sakinleştiğini ve bu tür alanlardayken daha mutlu olduklarını söylediler. Bizim için önemli kısmı; özel çocuklarımızın emekleriyle hazırlanmış olması ve onlara yardım eden liseli, ortaokullu gençlerimiz" dedi.

Engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir rol almasını sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde Başakşehir Engelsiz Yaşam Atölyesi ile bireyler için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Ramazan Ayı dolayısıyla da belediye binası fuaye alanında "Tespih Yapım Atölyesi" yapıldı. Etkinliğe engelli bireyler ve ebeveynlerinin yanı sıra, ilçede eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim öğretmenleri katıldı. Engelli bireylerin tespih yapımını öğrendiği etkinlikte empati ve iş birliği duygularının gelişmesine imkan sağlanırken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da atölyede çocuklara eşlik etti. Ramazan Ayı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularına atıfta bulunulan etkinlikte engelli bireyler ve onlara yardımcı olan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ardından ise yapılan tespihler öğrenciler tarafından Başakşehir Merkez Camii cemaatine dağıtıldı.

"Aslında bir terapi bu, aynı zamanda arkadaş ediniyorlar"

Engelli bireylere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bizim her hafta 2 gün tekrarladığımız Ramazan Ayı'nda da devam ettiğimiz özel çocuklarımızla liseli ve ortaokullu çocuklarımızın buluştuğu ve birlikte atölye çalışmalarının yapıldığı bir gün. Bugünkü atölye çalışmamız, büyüklerimiz için tespih hazırlıyoruz. Özel çocuklarımızla birlikte hazırladığımız tespihleri Çınar Merkezimiz var, oradaki büyüklerimize hediye edeceğiz. Ramazan Ayı dua ayı, inşallah onların dualarına da talip olacağız. Bizim için önemli kısmı; özel çocuklarımızın emekleriyle hazırlanmış olması ve onlara yardım eden liseli, ortaokullu gençlerimiz. İlçe içerisinde bu atölyeler hem belediyemizde hem de farklı merkezlerimizde devam ediyor. Sulu boya, kuş gibi atölye çalışmaları. İstiyoruz ki özel çocuklarımız dışarıda, sosyalleşebileceği alanda olsun. Onların da heyecan duyacağı ve bitirdiklerinde mutlu olacakları projeleri olsun. Onun heyecanını da burada görüyor ve şahit oluyoruz. Bittikten sonraki tesliminde de bulunmaları, teslim ederken 'İşte bunu ben yaptım, sana hediye ediyorum' ifadesini kullanmaları gerçekten çok büyük bir mutluluk. Aslında bir terapi bu, aynı zamanda burada arkadaş ediniyorlar. Hocalarımdan da geri dönüşler aldım. Evlerde problem yaşayan çocukların burada daha sakinleştiğini ve çocukların özellikle bu tür alanlardayken daha mutlu olduklarını söylediler. Ramazan Ayı'mızı kutluyoruz nasip olursa da inşallah bayramda da dolu dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Başakşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu 3'üncü kademe öğretmenlerinden Hatice Canpolat, "Farklı okullardan gelen öğrenciler de var. El sanatları atölyesi çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından çok önemli bir araç. Öğrencilerin duyusal bilişsel gelişimleri adına çok önemli bir adım. Çocuklarımız burada diğer arkadaşlarıyla birlikte çok keyifli zaman geçiriyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, empati duyguları gelişiyor" ifadelerini kullandı.

"Tespih yaptık, mutlu oldum"

Etkinliğe katılan engelli bireylerden Elif Kaya, ortamı çok sevdiğini ifade ederek, "Tespih yaptık, onun için mutlu oldum, arkadaşım Elif yanıma geldi, bana yardım etti" diye konuştu.

"Başarabildiklerini gördüklerindeki sevinçleri çok güzel"

Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi 16 yaşındaki Asi İpek Canbaz, "Bir kez de bu şekilde empati kurmayı öğrendik. Çocuk gelişimi okuyorum, bu da çok yararıma oldu, geldim, onları izledim, gördüm. Çok hoş bir şey, onların bir şeyi başarabilme umudu, başarabildiklerini gördüklerindeki sevinçleri çok güzel. Empati kurabilmeleri için çok gerekli, bir etkinlik, kesinlikle katılmalarını tavsiye ederim" dedi. Etkinlik hakkında düşüncelerini ifade eden 16 yaşındaki İrem Nur Tarakçıoğlu ise, "Tespih yaptık öğrencilerimizle eğlenceli bir aktivite oldu. Daha önce derslerde tespih yapmayı deneyimlemişler. El becerilerini, küçük motor becerilerini geliştirmiş oldular. Bu tespihleri yaparken çeşitli iletişimler tabi ki de kurduk. Bu şekilde sosyalleşmelerine fayda sağladıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan 2022 yılında hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylere yönelik birçok faaliyet tek çatı altında toplanırken resim, müzik, takı tasarım, birlikte yaşam, okuma-yazma, BİZ'im Bahçe gibi atölye etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca engelsiz mola kafe, hobi bahçesi, koku bahçesi, akıllı bank, kitap seslendirme stüdyosu, etkinlik ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. Alanda bireylere sağlık taramaları, geziler ve çeşitli sosyal aktiviteler de yapılmasının yanı sıra Engelsiz Başakşehir Timi, ulaşım güzergahlarının engelli bireyler için daha kolay ve ulaşılabilir hale getirilmesine imkan sağlıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Başakşehir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Engelli öğrenciler Ramazan'a özel yaptıkları tespihleri vatandaşlara hediye etti - Son Dakika

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