Enkaz kentin duvarları kadın eliyle renklendi
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da hasarlı binaların duvarları, sanatçı Çağla Köseoğlu'nun yaptığı çizimlerle renklendi.
Depremin vurduğu Hatay'da hasarlı binaların yıkımlarında sona gelindi. Enkaz kent Antakya'da yıkımlarının gerçekleştirilmesi beklenen hasarlı binalara sanatçı Çağla Köseoğlu'nun eli değdi. Hasarlı binalarda 20 farklı noktaya ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli çizimler yapan Köseoğlu'nun çalışmalarıyla enkaz kent renklendi.
Çağla Köseoğlu, Antakya'da umut olduğunu göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptığını belirterek, "Antakya'nın duvarlarını renklendiriyoruz. Griliği renklerle boyuyoruz diyerek yola çıktık. İnsanlar duvarlardaki çalışmaları gördükçe mutlu oldu. İnsanlar mutlu olduğu için çizmeye devam ettim. İlk çalışmamda bir kız çocuğu gelerek kendi konteynerlerinin önünü de boyamamı istedi. Onun mutlu olduğunu gördüğümde başka insanların da mutlu olabileceğini düşündüm. Umutsuzluğun içinde umarım umut olur. Gören insanlardan 'bütün kenti boya kızım' diyen amca oldu. Bu mahallenin muhtarı güneş yapmamı istedi, güneşin kendileri için yeniden doğacağını göstermek için. Ben de güne bakan yaptım, buradaki insanların güneşe bakması için. Umarım tekrar hep birlikte toparlanacağız, Antakya'yı unutturmamamız gerekiyor. Bunu görecekler burada tekrar yaşam var" ifadelerini kullandı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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