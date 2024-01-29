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Erciyes, hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı, pistler kayakseverlerle doldu taştı - Son Dakika
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Erciyes, hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı, pistler kayakseverlerle doldu taştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile her yıl turist akınına uğruyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in turizmde adeta amiral gemisi olduğunu belirtti.

Erciyes, hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı, pistler kayakseverlerle doldu taştı
29.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 00:06
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Erciyes hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı

Pistler kayakseverlerle doldu taştı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'in hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Erciyes, daha önce 120 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.

112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin her yıl akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, 2024 yılında da turist akınına uğruyor. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan Erciyes Kayak Merkezi'ne ilgi yoğun. Dağcılık ve kış sporları alanında 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ile cazibe merkezi olan Erciyes'te 15 otel hizmet veriyor. Çekya ve Polonya'dan charter seferleriyle, ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya gelen yabancı turistlerle birlikte çevre şehirlerden gelen yerli turistler, hafta sonu pistleri doldurdu. Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar Kapı olmak üzere dört kapıda birbiri ile bağlantılı tüm pistler kayak severleri ağırlarken, hafta sonu 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes'e gelerek kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Pırıl pırıl bir ortam, bembeyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes'imiz. 4 tane kapımız; Hacılar'ımız, Hisarcık Kapı'mız, Tekir Kapı'mız, Develi Kapı'mız. Kapıların hepsinde adeta insan seli. Kayseri'mizin turizmde adeta amiral gemisi olan böyle bir kayak merkezinin olması hepimiz için gurur verici" dedi. Kayak severler de Erciyes'te olmaktan dolayı mutlu olduklarını ve pistlerin son derece güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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