Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu 70 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu 70 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

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Kayseri’nin kış turizm merkezi Erciyes, 2024 kayak sezonunun açılmasının ardından hafta sonu 70 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyle doldu. Yıl boyunca toplamda 2 milyon 500 bin misafir ağırlayan Erciyes, sunduğu tesislerle kayak severler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

16.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:31
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Erciyes hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimindeki kentin kış turizm merkezi Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere 70 bin ziyaretçi ağırlayarak, yoğun ilgi görmeye devam etti.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi; 2024 kayak sezonunun açılmasının ardından üç haftayı geride bırakırken, bu hafta sonu 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes, sunduğu dünya standartlarındaki tesislerle kayak severlere mükemmel bir deneyim sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 500 bin misafir ağırlayan Erciyes, yeni sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kayak tutkunları, mükemmel pistler ve modern tesisler eşliğinde kış tatilinin keyfini çıkarıyor. Erciyes'in büyüleyici doğal güzellikleri ve profesyonel hizmet anlayışı, onu sadece kayakçılar için değil, doğa severler için de cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin en büyük ve en modern kayak merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR'a üye olan Erciyes, aynı zamanda Türkiye'de bu alandaki ilk kayak merkezi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu 70 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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